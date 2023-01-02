У небі над двома областями збито десяток смертоносних «подарунків» від РФ

Окупанти атакували Дніпропетровщину та Запорізьку область дронами та ракетами

У ніч на 2 січня українські захисники збили над Дніпропетровською та Запорізькою областями дев’ять ударних БПЛА типу «Шахед» та одну ракету. Про це повідомляє Повітряне командування «Схід».

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«Силами авіації та зенітних ракетних військ над Дніпропетровською та Запорізькою областями знищено 6 ударних БПЛА типу «Шахед» та одну високоточну керовану ракету Х-59МК2, що йшла у напрямку міста Дніпро», – йдеться в повідомленні.

Ще три «Шахеди» збито протиповітряною обороною Сухопутних військ у взаємодії з повітряним командуванням «Схід».

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Як повідомлялося, у Дніпрі вночі 2 січня пролунали вибухи.

Також є інформація про вибухи на Полтавщині.

У ніч на 2 січня «Шахеди» обстрілювали Київ на лівому та правому березі Дніпра.

Київська міська військова адміністрація повідомила, що станом на 04:00 ночі над містом було збито 20 повітряних цілей.

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Згодом Віталій Кличко заявив, що у Деснянському районі столиці госпіталізували постраждалого 19-річного чоловіка.

У результаті нічного обстрілу столиці пошкоджені об‘єкти енергетичної інфраструктури.

Як відомо, окупанти влаштували українцям терор на Новий рік – 31 грудня російські терористи ракетами атакували територію України. Противник здійснив пуски більше 20 крилатих ракет повітряного базування із застосуванням стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з акваторії Каспійського моря та ракетних комплексів наземного базування.