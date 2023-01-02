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У небі над двома областями збито десяток смертоносних «подарунків» від РФ

Оксана Воронцова
glavcom.ua
У небі над двома областями збито десяток смертоносних «подарунків» від РФ
Сили оборони збили дев’ять «Шахедів»
фото ілюстративне

Окупанти атакували Дніпропетровщину та Запорізьку область дронами та ракетами

У ніч на 2 січня українські захисники збили над Дніпропетровською та Запорізькою областями дев’ять ударних БПЛА типу «Шахед» та одну ракету. Про це повідомляє Повітряне командування «Схід».

«Силами авіації та зенітних ракетних військ над Дніпропетровською та Запорізькою областями знищено 6 ударних БПЛА типу «Шахед» та одну високоточну керовану ракету Х-59МК2, що йшла у напрямку міста Дніпро», – йдеться в повідомленні.

Ще три «Шахеди» збито протиповітряною обороною Сухопутних військ у взаємодії з повітряним командуванням «Схід».

Як повідомлялося, у Дніпрі вночі 2 січня пролунали вибухи.

Також є інформація про вибухи на Полтавщині.

У ніч на 2 січня «Шахеди» обстрілювали Київ на лівому та правому березі Дніпра.

Київська міська військова адміністрація повідомила, що станом на 04:00 ночі над містом було збито 20 повітряних цілей.

Згодом Віталій Кличко заявив, що у Деснянському районі столиці госпіталізували постраждалого 19-річного чоловіка.

У результаті нічного обстрілу столиці пошкоджені об‘єкти енергетичної інфраструктури.

Як відомо, окупанти влаштували українцям терор на Новий рік – 31 грудня російські терористи ракетами атакували територію України. Противник здійснив пуски більше 20 крилатих ракет повітряного базування із застосуванням стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з акваторії Каспійського моря та ракетних комплексів наземного базування.

Теги: війна росія окупанти ракета обстріл безпілотник Дніпропетровщина Запорізька область

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