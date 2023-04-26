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Авіація НАТО перехопила російські літаки, які летіли із вимкненими передавачами

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Авіація НАТО перехопила російські літаки, які летіли із вимкненими передавачами
Для перехоплення літаків у НАТО підняли німецькі та британські винищувачі
фото: Luftwaffe / Twitter

Над Балтійським морем були два російські винищувачі Су-27 та один літак комплексної розвідки Іл-20

Військово-повітряні сили НАТО перехопили у міжнародному повітряному просторі над Балтикою три російські військові літаки. Судна РФ летіли над Балтійським морем із відключеними транспондерами. Про це повідомляє Luftwaffe у Twitter.

«Для перехоплення трьох літаків у НАТО підняли німецькі та британські винищувачі», – йдеться у повідомленні.

Літаками-порушниками виявилися два російські винищувачі Су-27 та один літак комплексної розвідки Іл-20.

Авіація НАТО перехопила російські літаки, які летіли із вимкненими передавачами фото 1
Авіація НАТО перехопила російські літаки, які летіли із вимкненими передавачами фото 2

Нагадаємо, 20 квітня біля Аляски винищувачі США перехопили два російські літаки.

7 квітня румунські винищувачі F-16 перехопили російські літаки, які помітили у міжнародних водах у зоні відповідальності НАТО.

До слова, із 12 по 23 червня країни НАТО організують найбільші авіаційні навчання Air Defender 2023, які пройдуть біля кордонів із Росією

Теги: винищувач НАТО росія

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