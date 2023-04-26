Авіація НАТО перехопила російські літаки, які летіли із вимкненими передавачами

Для перехоплення літаків у НАТО підняли німецькі та британські винищувачі

Над Балтійським морем були два російські винищувачі Су-27 та один літак комплексної розвідки Іл-20

Військово-повітряні сили НАТО перехопили у міжнародному повітряному просторі над Балтикою три російські військові літаки. Судна РФ летіли над Балтійським морем із відключеними транспондерами. Про це повідомляє Luftwaffe у Twitter.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Для перехоплення трьох літаків у НАТО підняли німецькі та британські винищувачі», – йдеться у повідомленні.

Літаками-порушниками виявилися два російські винищувачі Су-27 та один літак комплексної розвідки Іл-20.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, 20 квітня біля Аляски винищувачі США перехопили два російські літаки.

7 квітня румунські винищувачі F-16 перехопили російські літаки, які помітили у міжнародних водах у зоні відповідальності НАТО.

До слова, із 12 по 23 червня країни НАТО організують найбільші авіаційні навчання Air Defender 2023, які пройдуть біля кордонів із Росією