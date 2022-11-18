Скільки «Калібрів» готові вдарити по Україні з Чорного моря: дані «Півдня»
Зміна в розстановці сил в морі може змінитися дуже швидко і статися пуск ракет
Станом на 18 листопада корабельне угруповання ворожого флоту складається з семи бойових кораблів, серед яких один підводний ракетоносій, споряджений чотирма ракетами «Калібр». Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».
«Однак, нагадаємо, зміна обстановки, зокрема і в розстановці сил в морі, може змінитися дуже швидко, як і статися пуск ракет», – зазначили військові.
Також повідомляється, що в Чорному морі продовжується функціонування зернових коридорів за планом Стамбульського координаційного центру.
ОК «Південь» закликає не нехтувати попередженнями про ракетну небезпеку, сигналами повітряних тривог. Ворог продовжує шантаж і удари по критичній інфраструктурі, імовірність застосування дронів-камікадзе також на досить високому рівні.
Нагадаємо, за минулу добу російські війська завдали 5 авіаударів і 25 ударів крилатими ракетами по об’єктах цивільної інфраструктури в Дніпропетровській, Одеській, Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській і Миколаївській областях.
За тиждень, із 11 листопада, Росія завдала 148 ракетних ударів по Україні, найбільше їх припало на 15 листопада.
17 листопада Росія здійснила масований обстріл газовидобувної інфраструктури України.
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