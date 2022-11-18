Скільки «Калібрів» готові вдарити по Україні з Чорного моря: дані «Півдня»

РФ тримає у Чорному морі один підводний ракетоносій

Зміна в розстановці сил в морі може змінитися дуже швидко і статися пуск ракет

Станом на 18 листопада корабельне угруповання ворожого флоту складається з семи бойових кораблів, серед яких один підводний ракетоносій, споряджений чотирма ракетами «Калібр». Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Однак, нагадаємо, зміна обстановки, зокрема і в розстановці сил в морі, може змінитися дуже швидко, як і статися пуск ракет», – зазначили військові.

Також повідомляється, що в Чорному морі продовжується функціонування зернових коридорів за планом Стамбульського координаційного центру.

Будь ласка, читайте текст після реклами

ОК «Південь» закликає не нехтувати попередженнями про ракетну небезпеку, сигналами повітряних тривог. Ворог продовжує шантаж і удари по критичній інфраструктурі, імовірність застосування дронів-камікадзе також на досить високому рівні.

Нагадаємо, за минулу добу російські війська завдали 5 авіаударів і 25 ударів крилатими ракетами по об’єктах цивільної інфраструктури в Дніпропетровській, Одеській, Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській і Миколаївській областях.

За тиждень, із 11 листопада, Росія завдала 148 ракетних ударів по Україні, найбільше їх припало на 15 листопада.

17 листопада Росія здійснила масований обстріл газовидобувної інфраструктури України.

Будь ласка, читайте текст після реклами