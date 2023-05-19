Ворожі дрони на Київщині та Львівщині, ракети на Миколаївщині: ситуація в регіонах

Двоє загиблих, дев’ятеро поранених цивільних за добу а Донеччині

Ситуація в регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій.

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Львівщина

Зранку область атакували шахеди. За попередньою інформацією всі шахеди знищені силами ППО. Постраждалих немає. Дані щодо руйнувань уточнюються.

Київщина

Вночі – атака БПЛА. Працювала ППО. Влучань немає, постраждалі відсутні. Внаслідок падіння уламків в двох місцях було зафіксовано загорання лісової підстілки. Пожежі ліквідовано.

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Сумщина

Вночі та зранку росіяни здійснили сім обстрілів прикордоння. Зафіксовано 28 вибухів. Обстрілів зазнали Середино-Будська, Юнаківська та Путивльська громади. Попередньо – без наслідків. Дані уточнюються. Вчора протягом дня росіяни здійснили 10 обстрілів. Зафіксовано 62 вибухи.

Обстрілів зазнали населені пункти Юнаківської, Білопільської, Новослобідської, Миропільської, Есманської, Краснопільської громад. В Миропільській громаді пошкоджено житловий будинок в с. Миропілля.

Есманська громада: здійснено мінометний обстріл (10 вибухів) по с. Студенок. Обстрілом пошкоджено приватний житловий будинок, господарчу споруду, трактор. Двоє людей отримали контузії.

Запорізька область

80 пострілів завдали рашисти минулої доби по 17 прифронтовим містам і селам області: 70 з артилерії по Гуляйполю, Залізничному, Степовому, чотири з РСЗВ по Оріхову, Кам'янському та Малим Щербакам, один удар з авіації по Новоданилівці.

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57-річний чоловік у Гуляйполі отримав травми у своєму будинку під час ворожої атаки. За добу пошкоджено ще 25 цивільних об'єктів: ворог трощить житлові квартали. Дані щодо наслідків уточнюються.

Дніпропетровщина

Вчора агресор вдарив по Нікополю з важкої артилерії. Минулося без постраждалих. Пошкоджені чотири приватні будинки, один з яких – знищений, побиті лінії електропередач. Цiєї ночі кілька вибухів пролунало у Кривому Розі. Ворог вдарив по приватному промисловому підприємству. Одразу кілька будівель зайнялися. Постраждала 64-річна жінка. Її госпіталізували у важкому станi. Через ворожу атаку пожежа виникла у адмінбудівлі. Її вже загасили. Легкі поранення отримав 45-річний чоловік.

Харківщина

На Слобожанському напрямку противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Стариця, Синельникове, Огірцеве, Гатище, Нестерне та Бударки.

На Куп’янському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Кам’янка, Колодязне, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка, Лиман Перший, Табаївка та Берестове.

Внаслідок ракетного удару ЗРК С-300 по с. Циркуни Харківського району загинув 52-річний місцевий мешканець. Ще двоє цивільних чоловіків 41 та 57 років зазнали поранення та були госпіталізовані. Повністю зруйновано 2 житлові будинки, пошкоджено 13 приватних будинків та 14 господарчих споруд.

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Внаслідок обстрілів з РСЗВ «Град» с. Тешенківка Куп'янського району пошкоджено 2 складських приміщення, 2 вантажних автомобіля та 3 комбайна. Без постраждалих.

У с. Стариця Чугуївського району внаслідок обстрілу сталася лісова пожежа в Жовтневому лісництві Вовчанського лісгоспу. Горіла хвойна підстилка на площі 2 га. У м. Вовчанськ Чугуївського району обстрілами рашистів пошкоджено житлові будинки, паркани, лінії електропередач.

Луганщина

Артилерійський та мінометний вогонь росіяни відкривали вчора по Стельмахівці, Макіївці, Білогорівці, Невському. Після російських обстрілів біля Невського спалахнув сухостій. Він горів майже добу але, на щастя, вогонь оминув межі населеного пункту. Постраждалих від обстрілів також немає.

За добу противник здійснив 104 обстріли (497 снарядів). На Луганщину через значні втрати ворога доправили новачків.

Це так звані бійці «Барсу» («боевого армейского резерва страны») та загонів штрафників «шторм зед», сформовані з числа ув’язнених, що є ознакою критичного виснаження російської регулярної армії.

Донеччина

Двоє загиблих, дев’ятеро поранених цивільних за добу. Ворог здійснив 41 обстріл. Обстріляно населені пункти: Авдіївка, Костянтинівка, Торецьк, Українськ, Часів Яр, смт Велика Новосілка, смт Гостре, смт Нью-Йорк, смт Очеретине, с.Богоявленка, Покровськ, с.Бокове, с.Веселе, с.Времівка, с. Карлівка, с.Максимівка, с.Новокалинове, с.Пречистівка, с.Багатир

Пошкоджено 48 житлових будинків (з них 17 – багатоквартирних), дві будівлі відділу поліції (м. Костянтинівка), 4 приміщення ДЕПО Донецької залізниці, 4 приміщення санаторію-профілакторію «Радуга», 2 ЛЕП, електропідстанція, приміщення колишнього складу, залізничне полотно, спортивний клуб, магазин, приміщеня ринку, п’ять цивільних автомобілів, три складських приміщення.

Миколаївщина

Вночі силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» збито три російські крилаті ракети морського базування типу «Калібр».

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Вчора та сьогодні вночі ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Руйнувань та постраждалих немає.

Також сьогодні вночі ворожих обстрілів зазнало агропідприємство одного із населених пунктів Степівської громади. Пошкоджено техніку та будівлю підприємства. Також вибуховою хвилею пошкоджено пошкоджено 48 житлових будинків (з них 17 — багатоквартирних), 2 будівлі відділу поліції (м. Костянтинівка), 4 приміщення ДЕПО Донецької залізниці, чотири приміщення санаторію-профілакторію «Радуга», 2 ЛЕП, електропідстанція, приміщення колишнього складу, залізничне полотно, спортивний клуб, магазин, приміщеня ринку, 5 цивільних автомобілів, 3 складських приміщення.

Херсонщина

За добу по області противник здійснив 57 обстрілів (287 снарядів), з них по м. Херсон – з РСЗВ 2 обстріли (11 снарядів). Російські військові поцілили у райони 18 населених пунктів області; у два заклади охорони здоров‘я та один заклад культури у місті Херсоні.

Всього за добу через російську агресію одна людина зазнала поранення. З деокупованої території області евакуйовано 51 особу.

Нагадаємо, триває 450-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби противник завдав 39 ракетних та 39 авіаційних ударів, а також здійснив 50 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.