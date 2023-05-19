Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Ворожі дрони на Київщині та Львівщині, ракети на Миколаївщині: ситуація в регіонах

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ворожі дрони на Київщині та Львівщині, ракети на Миколаївщині: ситуація в регіонах
фото: Володимир Зеленський/Facebook

Двоє загиблих, дев’ятеро поранених цивільних за добу а Донеччині

Ситуація в регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій.

Львівщина

Зранку область атакували шахеди. За попередньою інформацією всі шахеди знищені силами ППО. Постраждалих немає. Дані щодо руйнувань уточнюються.

Київщина

Вночі – атака БПЛА. Працювала ППО. Влучань немає, постраждалі відсутні. Внаслідок падіння уламків в двох місцях було зафіксовано загорання лісової підстілки. Пожежі ліквідовано.

Сумщина

Вночі та зранку росіяни здійснили сім обстрілів прикордоння. Зафіксовано 28 вибухів. Обстрілів зазнали Середино-Будська, Юнаківська та Путивльська громади. Попередньо – без наслідків. Дані уточнюються. Вчора протягом дня росіяни здійснили 10 обстрілів. Зафіксовано 62 вибухи.

Обстрілів зазнали населені пункти Юнаківської, Білопільської, Новослобідської, Миропільської, Есманської, Краснопільської громад. В Миропільській громаді пошкоджено житловий будинок в с. Миропілля.

Есманська громада: здійснено мінометний обстріл (10 вибухів) по с. Студенок. Обстрілом пошкоджено приватний житловий будинок, господарчу споруду, трактор. Двоє людей отримали контузії.

Запорізька область

80 пострілів завдали рашисти минулої доби по 17  прифронтовим містам і селам області: 70 з артилерії по Гуляйполю, Залізничному, Степовому, чотири з РСЗВ по Оріхову, Кам'янському та Малим Щербакам, один удар з авіації по Новоданилівці.

57-річний чоловік у Гуляйполі отримав травми у своєму будинку під час ворожої атаки. За добу пошкоджено ще 25 цивільних об'єктів: ворог трощить житлові квартали. Дані щодо наслідків уточнюються.

Дніпропетровщина

Вчора агресор вдарив по Нікополю з важкої артилерії. Минулося без постраждалих. Пошкоджені чотири приватні будинки, один з яких – знищений, побиті лінії електропередач. Цiєї ночі кілька вибухів пролунало у Кривому Розі. Ворог вдарив по приватному промисловому підприємству. Одразу кілька будівель зайнялися. Постраждала 64-річна жінка. Її госпіталізували у важкому станi. Через ворожу атаку пожежа виникла у адмінбудівлі. Її вже загасили. Легкі поранення отримав 45-річний чоловік.

Харківщина

На Слобожанському напрямку противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Стариця, Синельникове, Огірцеве, Гатище, Нестерне та Бударки.

На Куп’янському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Кам’янка, Колодязне, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка, Лиман Перший, Табаївка та Берестове.

Внаслідок ракетного удару ЗРК С-300 по с. Циркуни Харківського району загинув 52-річний місцевий мешканець. Ще двоє цивільних чоловіків 41 та 57 років зазнали поранення та були госпіталізовані. Повністю зруйновано 2 житлові будинки, пошкоджено 13 приватних будинків та 14 господарчих споруд.

Внаслідок обстрілів з РСЗВ «Град» с. Тешенківка Куп'янського району пошкоджено 2 складських приміщення, 2 вантажних автомобіля та 3 комбайна. Без постраждалих.

У с. Стариця Чугуївського району внаслідок обстрілу сталася лісова пожежа в Жовтневому лісництві Вовчанського лісгоспу.  Горіла хвойна підстилка на площі 2 га. У м. Вовчанськ Чугуївського району обстрілами рашистів пошкоджено житлові будинки, паркани, лінії електропередач.

Луганщина

Артилерійський та мінометний вогонь росіяни відкривали вчора по Стельмахівці, Макіївці, Білогорівці, Невському. Після російських обстрілів біля Невського спалахнув сухостій. Він горів майже добу але, на щастя, вогонь оминув межі населеного пункту. Постраждалих від обстрілів також немає.

За добу противник здійснив 104 обстріли (497 снарядів). На Луганщину через значні втрати ворога доправили  новачків.

Це так звані бійці «Барсу» («боевого армейского резерва страны») та загонів штрафників «шторм зед», сформовані з числа ув’язнених, що є ознакою критичного виснаження російської регулярної армії.

Донеччина

Двоє загиблих, дев’ятеро поранених цивільних за добу. Ворог здійснив 41 обстріл. Обстріляно населені пункти: Авдіївка, Костянтинівка, Торецьк, Українськ, Часів Яр, смт Велика Новосілка, смт Гостре, смт Нью-Йорк, смт Очеретине, с.Богоявленка, Покровськ, с.Бокове, с.Веселе, с.Времівка, с. Карлівка, с.Максимівка, с.Новокалинове, с.Пречистівка, с.Багатир

Пошкоджено 48 житлових будинків (з них 17 – багатоквартирних), дві будівлі відділу поліції (м. Костянтинівка), 4 приміщення ДЕПО Донецької залізниці, 4 приміщення санаторію-профілакторію «Радуга», 2 ЛЕП, електропідстанція, приміщення колишнього складу, залізничне полотно, спортивний клуб, магазин, приміщеня ринку, п’ять цивільних автомобілів, три складських приміщення.

Миколаївщина

Вночі силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» збито три російські крилаті ракети морського базування типу «Калібр».

Вчора та сьогодні вночі ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Руйнувань та постраждалих немає.

Також сьогодні вночі ворожих обстрілів зазнало агропідприємство одного із населених пунктів Степівської громади. Пошкоджено техніку та будівлю підприємства. Також вибуховою хвилею пошкоджено пошкоджено 48 житлових будинків (з них 17 — багатоквартирних), 2 будівлі відділу поліції (м. Костянтинівка), 4 приміщення ДЕПО Донецької залізниці, чотири приміщення санаторію-профілакторію «Радуга», 2 ЛЕП, електропідстанція, приміщення колишнього складу, залізничне полотно, спортивний клуб, магазин, приміщеня ринку, 5 цивільних автомобілів, 3 складських приміщення.

Херсонщина

За добу по області противник здійснив 57 обстрілів (287 снарядів), з них по м. Херсон – з РСЗВ 2 обстріли (11 снарядів). Російські військові поцілили у райони 18 населених пунктів області; у два заклади охорони здоров‘я та один заклад культури у місті Херсоні.

Всього за добу через російську агресію одна людина зазнала поранення. З деокупованої території області евакуйовано 51 особу.

Нагадаємо, триває 450-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України.  Протягом минулої доби противник завдав 39 ракетних та 39 авіаційних ударів, а також здійснив 50 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

Читайте також:

Теги: пожежа Facebook будинок жінка магазин звільнення рашисти втрати ворог поранення Лиман Херсон Запорізька область Костянтинівка Рефат Чубаров обстріл трактор Миколаїв Торецьк військові Володимир Зеленський Авдіївка громада росіяни

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українські воїни захищають демократичні цінності
Контрнаступ. Чи зможуть ЗСУ знову шокувати світ?
1 травня, 10:48
Українська армія готується звільняти окуповані території
Фобія українського контрнаступу
16 травня, 13:59
Співвласник бару Dedaena Дейта Лапаурі вважає ідеальною ситуацію, за якої росіян у Грузії не буде взагалі
«Всім було би комфортніше, якби вас тут не було». Як росіян приймають у Грузії Світова преса
2 травня, 21:00
Зеленський вручив нагороди прикордонникам
Зеленський розповів подробиці відрядження на Волинь (відео)
20 квiтня, 00:27
Велосипедисти з Росії можуть брати участь у змаганнях у нейтральному статусі
Ще одна міжнародна федерація допустила росіян до змагань
3 травня, 19:25
Який вигляд нині має «Азовсталь»: вціліла цікава деталь (відео)
Який вигляд нині має «Азовсталь»: вціліла цікава деталь (відео)
1 травня, 21:29
Росіяни обстріляли школу та лікарню у Краматорську: мер показав наслідки
Росіяни обстріляли школу та лікарню у Краматорську: мер показав наслідки
2 травня, 11:59
Офіс президента України не звертався до організаторів пісенного конкурсу «Євробачення»
Зеленському відмовлено у промові на «Євробаченні»: Офіс президента спростував
12 травня, 10:51
Ворог не збирається змінювати свої плани і робить все можливе, аби взяти Бахмут
Бахмут: Сирський повідомив про ухвалу оперативного рішення
7 травня, 13:31

Події в Україні

Ворожі дрони на Київщині та Львівщині, ракети на Миколаївщині: ситуація в регіонах
Ворожі дрони на Київщині та Львівщині, ракети на Миколаївщині: ситуація в регіонах
Розвідка пояснила, навіщо Росія бреше про знищення Patriot
Розвідка пояснила, навіщо Росія бреше про знищення Patriot
Рух потягів зупинено: РФ заявляє про атаку дрона на залізницю у Криму
Рух потягів зупинено: РФ заявляє про атаку дрона на залізницю у Криму
Підрив колії у Криму: британська розвідка повідомила про наслідки для РФ
Підрив колії у Криму: британська розвідка повідомила про наслідки для РФ
Повітряні сили назвали головні цілі росіян під час обстрілів
Повітряні сили назвали головні цілі росіян під час обстрілів
Росіяни атакували Львівщину: влада повідомила про наслідки (оновлено)
Росіяни атакували Львівщину: влада повідомила про наслідки (оновлено)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
44K
Не лише «Кинджали»: ЗСУ збили російський літак за допомогою Patriot
21K
Несподівані, яскраві та бандерівські. Які вишиванки одягнули українські політики (фото)
19K
Розвідка повідомила, чим хворіє Лукашенко і чи причетний Путін
17K
Пентагон офіційно підтвердив пошкодження Patriot: у якому стані система
16K
Кислиця на Радбезі ООН запропонував Путіну два виходи з нинішньої ситуації
8866
Влада повідомила подробиці нічної атаки на Київ

Новини

Склади, ракетні комплекси, системи ППО: ЗСУ знищили важливі об’єкти окупантів
Вчора, 06:32
Російський терор: Генштаб оновив дані про ракетні удари 16 травня
17 травня, 06:42
Масований удар РФ по Україні, важкі бої за Бахмут: дані Генштабу за добу
16 травня, 06:30
Нова повітряна кампанія РФ: ISW пояснив, чому почастішали атаки на Україну
15 травня, 06:58
Вибори в Туреччині, візит Зеленського до Франції: головне за ніч
15 травня, 05:42
Зеленський розповів, коли Україна буде готова до контрнаступу
15 травня, 04:04

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту