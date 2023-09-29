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Миколаїв зазнав ракетного удару: мер повідомив про наслідки

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Миколаїв зазнав ракетного удару: мер повідомив про наслідки
Вибухи прогриміли на околиці Миколаєва
фото ілюстративне

Є влучання в об’єкт інфраструктури 

У п’ятницю, 29 вересня, на світанку російські окупанти завдали удару по Миколаєву. Вибухи прогриміли близько 04:13. Мер міста Олександр Сєнкевич повідомив про наслідки ворожої атаки.

За його даними, Миколаїв зазнав ракетного удару.

«Маємо влучання в об’єкт інфраструктури на околицях міста. Там зайнялась суха трава, пожежу було ліквідовано о 06:45», – розповів мер.

Деталі уточнюються.

Раніше повідомлялося, що мешканці Миколаєва на світанку чули щонайменше два потужних вибухи. Перед цим у Миколаївській області була оголошена повітряна тривога.

У мережі повідомляють про нібито «приліт» двох «Іскандерів». 

Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про ракетну небезпеку у Херсонській та Миколаївській областях.

Триває 583-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти й надалі ігнорують міжнародне гуманітарне право, здійснюють обстріли не лише по позиціях українських військ, а й по цивільній інфраструктурі населених пунктів, тероризуючи мирних жителів. Так, минулої доби окупанти атакували Україну 39 ударними БпЛА типу Shahed-136/131, з яких 31 знищено нашими захисниками.

Теги: Миколаїв ракета війна окупанти

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