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    Події в Україні

    Смертельне ДТП на Житомирщині, загинула дитина та троє дорослих

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    У результаті ДТП загинули водій та пасажири автомобіля Lanos, серед них &ndash; малолітня дитина - Смертельне ДТП на Житомирщині, загинула дитина та троє дорослих
    У результаті ДТП загинули водій та пасажири автомобіля Lanos, серед них – малолітня дитина
    Фото відділу комунікації ГУНП у Житомирській області

    Водій Mitsubishi, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, допустив зіткнення з автомобілем Lanos

    В Овруцькому районі Житомирської області водій Mitsubishi зіткнувся з Daewoo Lanos, в результаті чого загинуло четверо людей. Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП у Житомирській області.

    «У результаті зіткнення двох автомобілів, що сталося 8 червня близько 10:00, загинули троє дорослих та дитина. На місці події працюють слідчо-оперативні групи ГУНП Житомирщини та Овруцького відділення поліції. Дорожньо-транспортна пригода сталася на автошляху «Овруч-Словечне», поблизу с. Скребеличів», – йдеться у повідомленні.

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    Смертельне ДТП на Житомирщині, загинула дитина та троє дорослих
    Смертельне ДТП на Житомирщині, загинула дитина та троє дорослих
    Фото відділу комунікації ГУНП у Житомирській області

    Зазначається, що за попередніми даними, водій автомобіля Mitsubishi, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, допустив зіткнення з автомобілем Daewoo Lanos.

    «У результаті ДТП загинули водій та пасажири автомобіля Lanos, серед них – малолітня дитина. Водій Mitsubishi отримав тілесні ушкодження та доставлений до місцевої лікарні. Нині триває встановлення всіх причин та обставин події», – підсумували у поліції.

    Нагадаємо, на Одеській трасі сталася смертельна ДТП, викликана тим, що лопнуло під час руху колесо. В результаті загинув водій, двоє пасажирів госпіталізовані, постраждала маленька дитина.

    На автодорозі «Київ-Чоп» у селі Вересневе ввечері 7 червня сталася ДТП за участі вантажівки та трьох легкових автомобілів, четверо людей загинули.

    До слова, журналістка телеканалу Порошенка потрапила в серйозну ДТП.

    Як повідомлялося, у столиці п’яний водій Porsche влаштував ДТП.

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