Масштабна пожежа на Оболоні: рятувальники повідомили деталі (фото)
Майже три години знадобилося вогнеборцям, щоб приборкати полум’я
Вчора ввечері, 27 жовтня, в Оболонському районі Києва сталася масштабна пожежа. Горів будинок на вулиці Ірини Жиленко. Про це повідомляє пресслужба поліції.
Як розповіли рятувальники, там сталося загоряння в приватному двоповерховому житловому будинку барачного типу на декілька входів.
Майже три години знадобилося вогнеборцям, щоб приборкати полум’я на площі 100 кв. метрів.
Гасіння ускладнювалось захаращеністю території домоволодіння та помешкання в цілому. На місці працювали 23 надзвичайника та п’ять пожежних машин.
Нагадаємо, російські окупанти протягом ночі на 26 жовтня завдавали атаки дронами та ракетами по території України. На Київщині в Ірпені внаслідок влучання БпЛА у житловий будинок спалахнула пожежа.
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