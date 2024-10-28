Масштабна пожежа на Оболоні: рятувальники повідомили деталі (фото)

На місці працювали 23 надзвичайника та п’ять пожежних машин

Майже три години знадобилося вогнеборцям, щоб приборкати полум’я

Вчора ввечері, 27 жовтня, в Оболонському районі Києва сталася масштабна пожежа. Горів будинок на вулиці Ірини Жиленко. Про це повідомляє пресслужба поліції.

Як розповіли рятувальники, там сталося загоряння в приватному двоповерховому житловому будинку барачного типу на декілька входів.

Майже три години знадобилося вогнеборцям, щоб приборкати полум’я на площі 100 кв. метрів.

Гасіння ускладнювалось захаращеністю території домоволодіння та помешкання в цілому. На місці працювали 23 надзвичайника та п’ять пожежних машин.

6 фото На весь екран











Нагадаємо, російські окупанти протягом ночі на 26 жовтня завдавали атаки дронами та ракетами по території України. На Київщині в Ірпені внаслідок влучання БпЛА у житловий будинок спалахнула пожежа.