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Масштабна пожежа на Оболоні: рятувальники повідомили деталі (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Масштабна пожежа на Оболоні: рятувальники повідомили деталі (фото)
На місці працювали 23 надзвичайника та п’ять пожежних машин
фото: прессллужба ДСНС

Майже три години знадобилося вогнеборцям, щоб приборкати полум’я

Вчора ввечері, 27 жовтня, в Оболонському районі Києва сталася масштабна пожежа. Горів будинок на вулиці Ірини Жиленко. Про це повідомляє пресслужба поліції.

Як розповіли рятувальники, там сталося загоряння в приватному двоповерховому житловому будинку барачного типу на декілька входів.

Масштабна пожежа на Оболоні: рятувальники повідомили деталі (фото) фото 1

Майже три години знадобилося вогнеборцям, щоб приборкати полум’я на площі 100 кв. метрів.

Гасіння ускладнювалось захаращеністю території домоволодіння та помешкання в цілому. На місці працювали 23 надзвичайника та п’ять пожежних машин.

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Нагадаємо, російські окупанти протягом ночі на 26 жовтня завдавали атаки дронами та ракетами по території України. На Київщині в Ірпені внаслідок влучання БпЛА у житловий будинок спалахнула пожежа. 

 

 

Теги: пожежа рятувальники будинок ДСНС

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