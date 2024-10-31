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Як правильно зберігати літні шини взимку: важливі поради

Анастасія Ковальова
glavcom.ua
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Як правильно зберігати літні шини взимку: важливі поради
Українські водії перевзуються в зимові шини
фото з відкритих джерел

Головна мета правильного зберігання шин полягає в тому, щоб запобігти передчасному старінню їхніх матеріалів та уникнути остаточних деформацій їхньої форми

Побічне ускладнення сезонного перевзування автомобіля – зберігання вільного комплекту шин. Сучасні колеса громіздкі і важкі, але насправді габарити ще не головна проблема: більше клопоту водій має з іншими умовами зберігання. Від яких залежить те, скільки років прослужать недешеві шини. Про це пише «РБК-Україна».
 
На жаль, у більшості українських водіїв немає належних умов для зберігання чотирьох коліс, які перебувають на сезонному відпочинку. Тому коли автомобіліст шукає місце для них, він нечасто дбає про те, наскільки безпечною буде ця комора – знайшлась хоч якась і добре.

Головні умови зберігання шин

Якщо коротко, головний сенс правильного зберігання шин у тому, щоб передчасно не старішали їхні матеріали і щоб не отримала остаточних деформацій їхня форма.

Помити та очистити шини

Як мінімум потрібне очищення. Яке краще зробити грубою щіткою, можна з мильною водою. Коли шина вже демонтована з диска, краще не використовувати апарат високого тиску: він може пошкодити покришку, спричинивши розриви та мікротріщини. Важливо видалити з протектора дрібні камінчики, які деформують шашки та кромки ламелей. А найголовнішим буде перевірити шини на наявність в них цвяхів, шматків дроту та інших «інородних тіл». Тіла треба акуратно видалити, пробоїни залатати на шиномонтажі.

Бажано помітити шини

Крейдою чи спеціальним маркером можна вказати, на якому місце стояла кожна шина. Це дозволить при черговій зміні сезону встановити покришки на колишнє місце, аби уникнути надмірного зношування каркаса та протектора. Але! Все це варто робити, якщо всі кути установки коліс автомобіля відрегульовані правильно (так зване розвал-сходження).

Місце зберігання

Комора для зберігання шин має бути сухою, чистою і з гарною вентиляцією. Правильна температура зберігання – порядку +15 градусів, хоча діапазон від –30 до +30 °С теж не буде катастрофою. Повітря повинне мати вологість в межах 50–60%. Дуже важливо, щоб на колеса не падали прямі сонячні промені, бо ультрафіолет швидко старить гуму. Також не можна тримати поряд пально-мастильні матеріали, хімічні препарати та інші леткі речовини, які випаровуються і можуть вплинути на склад гуми.

Положення шин

Правильних варіантів може бути декілька – окремо для шин на дисках і без дисків. Шини з дисками можна розташувати на рівній поверхні штабелем одна на одній або ж підвісити вертикально за отвір у диску. Звісно, якщо є відповідна полиця чи інший простір, змонтовані колеса можуть стояти вертикально в ряд. Шини без дисків теж можна штабелювати одна на одну, але не більше 4 штук в одному стосі. І зверху на цю піраміду нічого не можна класти, бо через це можлива деформація покришок. Так само «голі» шини можна поставити вертикально на рівній поверхні, але бажано за можливості раз-два на місяць провертати кожну на невеликий кут, щоб не виникало деформацій в нижній частині покришки.

Нагадаємо, що правила дорожнього руху з 1 листопада переходять на «зимовий період». На дорогах всіх міст України встановлять обмеження швидкості до 50 км/год. 

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Теги: машини автомобіль Шина

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