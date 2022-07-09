США виявили 18 фільтраційних таборів, облаштованих Росією для українців

Рашисти тримають маріупольців у жахливих умовах у фільтраційному таборі в селі Безім'яне

Москва підготувала фільтраційні табори ще до того, як її війська вторглися в Україну

Сполучені Штати Америки виявили не менше 18 фільтраційних таборів, через які проходять українці, яких окупанти депортують до Росії. Про це повідомила заступниця голови місії США при ОБСЄ Кортні Остріан, пише видання The New York Times.

«На сьогодні виявлено не менше 18 місць фільтрації по обидва боки українсько-російського кордону», – сказала Остріан.

За її словами, Москва швидше за все підготувала ці табори ще до того, як її війська вторглися в Україну.

Ці фільтраційні табори розташовані у школах, спортивних центрах та культурних установах у деяких частинах України та Росії.

Ті, хто виїхав з РФ після «фільтрації», повідомляли про допити, побиття та тортури людей, ймовірно пов’язаних з ЗСУ, а також про зникнення. Після фільтраційних таборів українців направляють до міст по всій Росії – часто, згідно зі свідченнями, до регіонів поблизу Китаю чи Японії.

Остріан назвала фільтрацію «сталінським процесом».

Вона також процитувала інтерв’ю людей, які пройшли через фільтраційні табори, про те, як у них конфісковували паспорти та як деяких з них спонукали подати заяву на отримання російського громадянства.

Нагадаємо, що тільки для жителів Маріуполя та Маріупольського району рашисти у травні створили 11 фільтраційних таборів.

У червні постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк на засіданні Постійної ради ОБСЄ заявив уже про 20 фільтраційних таборів на тимчасово захоплених територіях Півдня України.

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