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Спецслужби РФ готують кампанію з дискредитації національних рухів, – розвідка

Альона Боженко
glavcom.ua
Спецслужби РФ готують кампанію з дискредитації національних рухів, – розвідка
Російські спецслужби готують кампанію з дискредитації національних рухів у країні
фото ілюстративне

Ціль кампанії – зірвати міжнародну підтримку права народів на захист своїх прав, мови, культури

Спецслужби Російської Федерації найближчим часом готують широку дискредитаційну кампанію проти лідерів національних та національно-визвольних рухів народів РФ. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

За інформацією розвідки, кампанія буде спрямована проти лідерів національних та національно-визвольних рухів народів Росії. Її початок заплановано вже найближчим часом, а головною метою стане приниження прагнення народів до самовизначення.

Для цього, як у самій Росії, так і за її межами буде використано наявні «агенти впливу» в інформаційній та політичній сферах. Їхнє завдання – донести до «широких мас» думку про апріорі агресивний, терористичний або навіть нацистський характер будь-яких національних рухів.

Ціль цієї кампанії – зірвати міжнародну підтримку права народів на захист своїх прав, мови, культури. Крім цього, сформувати всередині українського суспільства негативне ставлення до народів Росії, які страждають на імперську політику. Традиційно насамперед під удар російської пропаганди підпадають народи Кавказу, які активно борються за своє право на самовизначення.

Керівництво Росії розглядає національно-визвольні рухи як одну із ключових загроз самого існування Росії.

Нагадаємо, триває двісті сорок четверта доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Водночас не полишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. 

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Теги: розвідка росія

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