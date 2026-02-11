Росія масово наймає працівників з Індії через нестачу робочої сили

Індія та Росія підписали договір про спрощення працевлаштування індійських працівників

Росія зіткнулася з нестачею робітників на підприємствах та через це залучає до роботи на підприємствах працівників з Індії. Про це пише «Главком» із посиланням на Reuters.

Відомо, що у лютому до Москви прибули понад 2,7 тис. працівників з Індії. Вони приїхали до Росії працювати за контрактом на виробництвах. Як повідомляє видання, торік роботу у Росії отримали близько 72 тис. індійських працівників. Водночас у 2021 році дозволи на роботу у РФ отримали лише 5 тис. робітників.

Подібна тенденція свідчить про нестачу робочої сили в Росії. До того ж через низький курс рубля працівники з країн СРСР, які раніше складали більшу частину працівників у Росії, вже не приїздять працювати до РФ.

Як Росія заохочує громадян Індії на роботу

РФ заохочує індійських працівників на роботу обіцянками про швидке навчання, високу мотивацію та можливість отримати роботу без досвіду. Однією з компаній, що приймає на роботу робітників з Індії є текстильна фабрика Brera Intex у Москві. Там за декілька місяців індійські працівники навчилися працювати на швейних машинках.

На фермі у Москві працівники з Індії отримують зарплатню в розмірі 50 тис. руб на місяць за обробку та пакування овочів. Зазначається, що за ці гроші таку роботу росіяни відмовляються виконувати.

Відомо, що великий потік індійських робітників до Росії здійснюється завдяки гарним зв'язкам між РФ та Індією. Між країнами торік у грудні був підписаний договір про спрощення працевлаштування в Росії працівників з Індії. Також РФ отримала право на те, щоб залучати на свої виробництва необмежену кількість таких працівників.

Нагадаємо, що Росія також залучає громадян інших країн на війну проти України. Зокрема, Росія вербує до своєї армії для війни проти України колишніх афганських військовослужбовців, бійців спецпідрозділів та розвідки. Зокрема тих, хто знайшов прихисток в Ірані після приходу до влади в Афганістані Талібану.