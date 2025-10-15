ТЦК відкрили понад 47 тис. справ за порушення військового обліку: де штрафують найчастіше

Рекордсменом за кількістю справ став Сумський міський ТЦК

Від початку 2025 року в Україні відкрито понад 47 тис. проваджень за порушення правил військового обліку, з яких третину вже завершено. Щомісяця територіальні центри комплектування (ТЦК) розпочинають у середньому близько 4,5 тисячі таких справ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Опендатабот».

Станом на початок жовтня 2025 року зафіксовано 47 046 штрафів за порушення військового обліку, з яких 14 454 провадження (приблизно третина) вже доведено до завершення.

Понад тисячу відкритих справ із початку року мають 18 регіонів України. Лідером за кількістю проваджень став Київ – 7 163 випадки (15%). Далі йдуть Сумська область – 4 251 (9%), Одеська – 3 995 (9%), Дніпропетровська – 3 846 (8%) та Харківська – 3 349 (7%).

Найнижчі показники зафіксовано на заході країни та в районах бойових дій: Львівщина – 626, Рівненщина – 464, Івано-Франківщина – 315, Херсонщина – 137, а Луганщина – лише 11 випадків.

Більшість оштрафованих – чоловіки віком 25-45 років (80% випадків). На жінок припадає лише 98 проваджень – це 0,2% від загальної кількості. Після запровадження 31 липня 2025 року нового механізму військового обліку для жінок із медичною чи фармацевтичною освітою було відкрито 26 справ проти жінок за оновленими правилами.

Рекордсменом за кількістю справ став Сумський міський ТЦК, який відкрив по дев’ять проваджень проти двох чоловіків та вісім – проти ще одного, що наразі є найвищим показником штрафів на одну особу в Україні.

До слова, Кабінет міністрів уніс зміни до порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Тепер громадяни, які не перебували обліку можуть автоматично отримати штрафи.

Нагадаємо, уряд спростив процедуру постановки та зняття громадян з військового обліку. «Юнаки, яким виповнилося 17 років, тепер зможуть стати на військовий облік дистанційно через мобільний застосунок «Резерв+», без відвідин ТЦК та без проходження ВЛК. Громадяни віком 25-60 років, які досі не перебувають на військовому обліку без законних підстав, будуть обліковані автоматично. Процедура зняття з обліку українців, які досягли граничного віку перебування в запасі, також буде автоматизована», – йдеться у повідомленні Міноборони.

До слова, згідно з проєктом постанови Верховної Ради щодо програми діяльності Кабінету міністрів України, у 2026 році планується досягти посилення мобілізаційних та рекрутингових заходів. До 31 грудня 2026 року уряд має забезпечити стабільне щомісячне виконання низки планових показників, зокрема збільшення рекрутингу громадян України до військової служби, а також іноземців.