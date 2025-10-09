Рада дозволила бронювати людей у розшуку ТЦК та без військового квитка

Бронювання надається лише один раз на рік для конкретного працівника

Критичні підприємства матимуть 45 днів, аби забронювати працівника з неналежно оформленими документами

Парламент дозволив бронювати українців, які перебувають у розшуку територіальних центрів комплектування, а також тих, хто не має військового квитка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію засідання парламенту.

Відповідне рішення підтримали 272 нардепів. Закон дозволяє критичним підприємствам право брати на роботу та бронювати на 45 днів людей, у яких неналежно оформлені облікові документи, не перебувають на військовому обліку чи не уточнено персональні дані. За цей час вони повинні привести документи до ладу.

Нагадаємо, на початку вересня Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №13335, який дозволяє критично важливим підприємствам та компаніям оборонно-промислового комплексу бронювати працівників, у яких неналежно оформлені військово-облікові документи. Важливою умовою є те, що таке бронювання надається не більше ніж на 45 днів і лише один раз на рік для конкретного працівника.

Законопроєкт також надає роботодавцям право звільнити військовозобов'язаного працівника, якщо він протягом випробувального терміну не надасть свої військово-облікові документи.

До слова, заступник керівника Офісу президента України, колишній командир 93-ї бригади Павло Паліса, заявив, що мобілізація не припиниться, навіть якщо завтра буде укладене припинення вогню.