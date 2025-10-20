Побиття чоловіка біля Голосіївського РТЦК: суд обирає запобіжні заходи поліцейським

Правоохоронцям загрожує до восьми років позбавлення волі

Печерський районний суд Києва обирає запобіжні заходи двом столичним правоохоронцям, яких підозрюють у побитті чоловіка у Територіальному центрі комплектування (ТЦК) Голосіївського району. Нині суд обрав запобіжний захід для одного з підозрюваних – Дмитра Циганенка. Йому призначили цілодобовий домашній арешт на два місяці, до 18 грудня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Суспільне.

За матеріалами справи, 17 жовтня двоє поліцейських побили чоловіка біля Голосіївського районного ТЦК. Потерпілому, який лежав на порозі мікроавтобуса, завдали не менш як 10-15 ударів руками та ногами по голові та тілу. Водночас у Державному бюро розслідувань повідомили, що фігуранти побили затриманого після того, як він розпилив в салоні автомобіля перцевий балончик. Поліцейським інкримінують перевищення влади або службових повноважень. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві двом поліцейським повідомили про підозру у перевищенні службових повноважень після побиття чоловіка біля Голосіївського територіального центру комплектування.

