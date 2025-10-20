Головна Київ Новини
search button user button menu button

Побиття чоловіка біля Голосіївського РТЦК: суд обирає запобіжні заходи поліцейським

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Побиття чоловіка біля Голосіївського РТЦК: суд обирає запобіжні заходи поліцейським
Засідання Печерського райсуду з обрання запобіжних заходів двом поліцейським за підозрою у побитті чоловіка біля ТЦК
фото: Анна Самара/Суспільне новини

Правоохоронцям загрожує до восьми років позбавлення волі

Печерський районний суд Києва обирає запобіжні заходи двом столичним правоохоронцям, яких підозрюють у побитті чоловіка у Територіальному центрі комплектування (ТЦК) Голосіївського району. Нині суд обрав запобіжний захід для одного з підозрюваних – Дмитра Циганенка. Йому призначили цілодобовий домашній арешт на два місяці, до 18 грудня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Суспільне.

За матеріалами справи, 17 жовтня двоє поліцейських побили чоловіка біля Голосіївського районного ТЦК. Потерпілому, який лежав на порозі мікроавтобуса, завдали не менш як 10-15 ударів руками та ногами по голові та тілу. Водночас у Державному бюро розслідувань повідомили, що фігуранти побили затриманого після того, як він розпилив в салоні автомобіля перцевий балончик. Поліцейським інкримінують перевищення влади або службових повноважень. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві двом поліцейським повідомили про підозру у перевищенні службових повноважень після побиття чоловіка біля Голосіївського територіального центру комплектування. 

Раніше у Києві до трьох років позбавлення волі засудили працівника ІТ-галузі, який відмовився від мобілізації. Як ідеться у вироку Голосіївського районного суду Києва, чоловік у січні 2023 року пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до служби. Тоді ж він відмовився отримувати бойову повістку та ухилився від призову до армії.

Теги: Київ ТЦК бійка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

При дефіциті в системі в столиці застосовуються аварійні відключення
Енергетична криза у столиці. Начальник Київської військової адміністрації просить світ про допомогу
18 жовтня, 16:58
У ТЦК запевняють, що на збірному пункті дотримуються чистоти та належного порядку
Скандал у соцмережах: Київський міський ТЦК прокоментував фото з розподільчого центру на ДВРЗ
15 жовтня, 12:54
Слідчі територіального підрозділу поліції встановлюють усі обставини події
Черкаси: у черзі на ВЛК помер військовозобов’язаний
8 жовтня, 19:24
У 2026 році вагону-снігоочиснику виповнюється 100 років
Безбар’єрність у столиці спіткнулася об сторічний трамвай
7 жовтня, 10:40
Перше мобільне укриття з бетону у Києві
Київ береться за мобільні укриття: між Кличком та Ткаченком знову скандал
6 жовтня, 12:52
Один із водіїв, який мав тривалий конфлікт із колегою, кинув гранату «Ф-1» у бік маршрутного автобуса, що саме виїжджав на рейс
У Києві водій кинув бойову гранату в бік маршрутки колеги (фото)
6 жовтня, 08:52
Хілик також заявив, що поїхав повільно і що «ніхто з людей не засудив його на місці»
Водій Mercedes, який побив та залишив непритомного велосипедиста, пояснив свою втечу
5 жовтня, 05:15
Затримання водія позашляховика Mercedes-Benz G500
Побив і кинув непритомного на дорозі. Що відомо про водія Mercedes, який напав на велосипедиста
30 вересня, 18:39
Правоохоронці встановили, що свій «агробізнес» підозрювані облаштували в орендованому гаражі
У Києві затримано двох чоловіків, які виготовляли печиво з «сюрпризом» (фото)
24 вересня, 09:07

Новини

Побиття чоловіка біля Голосіївського РТЦК: суд обирає запобіжні заходи поліцейським
Побиття чоловіка біля Голосіївського РТЦК: суд обирає запобіжні заходи поліцейським
У Києві жінка викинула цуценя з п’ятого поверху: деталі інциденту
У Києві жінка викинула цуценя з п’ятого поверху: деталі інциденту
Куди сходити у Києві 20-26 жовтня: дайджест культурних подій
Куди сходити у Києві 20-26 жовтня: дайджест культурних подій
Компанію «Ковальська» покарано за скандальну рекламу з порноакторкою
Компанію «Ковальська» покарано за скандальну рекламу з порноакторкою
Очільник КОВА повідомив, скільки дронів збито від початку проєкту «Чисте небо»
Очільник КОВА повідомив, скільки дронів збито від початку проєкту «Чисте небо»
У Києві 21-26 жовтня відбудуться продуктові ярмарки: адреси
У Києві 21-26 жовтня відбудуться продуктові ярмарки: адреси

Новини

САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
Сьогодні, 14:19
Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
18 жовтня, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
18 жовтня, 06:01
В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
17 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
16 жовтня, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
15 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua