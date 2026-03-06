Споживання електроенергії зросло: подробиці від «Укренерго»

«Укренерго»: У регіонах, де наразі вимушено застосовуються погодинні відключення, зберігається необхідність в ощадливому енергоспоживанні

Споживання електроенергії зросло. Сьогодні, 6 березня, станом на 9:30, його рівень був на 3,6% вищим, ніж в цей час попереднього дня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укренерго».

«Причина змін – зниження ефективності роботи побутових сонячних електростанцій через хмарну погоду на значній території України. Це зумовлює збільшення рівня енергоспоживання із загальної мережі», – йдеться у повідомленні.

«Укренерго» наголошує: «У регіонах, де наразі вимушено застосовуються погодинні відключення, зберігається необхідність в ощадливому енергоспоживанні. Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами. За можливості, перенесіть енергоємні процеси на нічний час – після 22:00».

Зокрема, через ворожі атаки на енергетичну інфраструктуру – на ранок є знеструмлені споживачі у Харківській, Донецькій, Чернігівській та Херсонській областях.

Зауважимо, загальна потреба у відновленні та модернізації енергетичного сектору України на наступні десять років становить $90,6 млрд. Це на 34% більше, ніж було встановлено попередньою оцінкою збитків.

До слова, столиця вже отримала таку кількість енергетичної допомоги, що головним викликом наразі стає не дефіцит обладнання, а необхідність його системного обліку та професійного сервісу. Заступник голови КМДА Валентин Мондриївський в інтерв’ю «Главкому» порівняв нинішню ситуацію з гуманітарним потоком 2022 року, коли обсяги допомоги виявилися більшими, ніж місто могло одномоментно розподілити.