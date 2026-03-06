Головна Країна Події в Україні
Чернігівщина: ДСНС врятувала кота, який опинився під завалами після удару РФ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Чернігівщина: ДСНС врятувала кота, який опинився під завалами після удару РФ
Кота виявили під час розбору зруйнованих конструкцій
фото: ДСНС Чернігівщини

Окупанти вдарили по Корюківському району 

На Чернігівщині надзвичайники врятували кота, який опинився під завалами після російського удару по Корюківському району. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

«Маленького пухнастика виявили під час розбору зруйнованих конструкцій», – йдеться у повідомленні.

Унаслідок влучання БпЛА виникла пожежа житлового будинку та двох господарчих споруд. Підрозділи ДСНС спільно з місцевою пожежною командою оперативно прибули на місце події та ліквідували загоряння.

Постраждалих серед людей немає.

До слова, у ніч на 6 березня російські окупанти вдарили дронами по Кривому Рогу. Постраждали близько 30 житлових будинків, чотири заклади освіти, об'єкт інфраструктури та бізнесу, приватне підприємство.

За даними влади, люди з постраждалих квартир були евакуйовані, пожежі загашені.

Теги: Чернігівщина ДСНС тварини

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

