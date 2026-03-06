Чернігівщина: ДСНС врятувала кота, який опинився під завалами після удару РФ

Кота виявили під час розбору зруйнованих конструкцій

Окупанти вдарили по Корюківському району

На Чернігівщині надзвичайники врятували кота, який опинився під завалами після російського удару по Корюківському району. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

«Маленького пухнастика виявили під час розбору зруйнованих конструкцій», – йдеться у повідомленні.

Унаслідок влучання БпЛА виникла пожежа житлового будинку та двох господарчих споруд. Підрозділи ДСНС спільно з місцевою пожежною командою оперативно прибули на місце події та ліквідували загоряння.

Постраждалих серед людей немає.

До слова, у ніч на 6 березня російські окупанти вдарили дронами по Кривому Рогу. Постраждали близько 30 житлових будинків, чотири заклади освіти, об'єкт інфраструктури та бізнесу, приватне підприємство.

За даними влади, люди з постраждалих квартир були евакуйовані, пожежі загашені.