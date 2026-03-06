Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Затримано навідницю російських авіабомб на оборонців Слов’янська

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Затримано навідницю російських авіабомб на оборонців Слов’янська
Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави, їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна
фото: Служба безпеки України

Після вербування агентка отримала завдання збирати геолокації пунктів, де знаходиться особовий склад і техніка Сил оборони

Контррозвідка Служби безпеки затримала ще одну російську агентку на Донеччині. Зловмисниця передавала росіянам координати для ударів по Слов’янську керованими авіабомбами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресцентр СБУ.

Повідомляється, що фігуранткою виявилася безробітна мешканка Слов’янська. У поле зору ворога жінка потрапила у прокремлівських Телеграм-каналах.

«Після вербування агентка отримала завдання збирати геолокації пунктів, де знаходиться особовий склад і техніка Сил оборони. Для цього фігурантка щоденно навідувалася до місцевого магазину, де шукала «випадкової» зустрічі з військовими, щоб завуальовано розпитати про місця їхнього базування», – повідомили в СБУ.

Повертаючись додому, ворожа поплічниця проводила дорозвідку біля об’єктів, що, на її думку, могли використовувати українські оборонці. Після розвідвилазок агентка позначала потенційні «цілі» на гугл-картах для оформлення звіту до РФ.

Співробітники СБУ затримали зловмисницю за місцем проживання. Під час обшуків у неї вилучено смартфон із доказами роботи на ворога.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна. 

Нагадаємо, контррозвідка Служби безпеки запобігла теракту на об’єктах Сил оборони України. За результатами дій на випередження на Донеччині затримано російську агентку, яка готувала підрив прифронтової будівлі ТЦК. 

До слова, Служба безпеки України затримала іноземця, який на замовлення РФ готував подвійний теракт у Києві. За даними СБУ, зловмисник спочатку мав закласти саморобний вибуховий пристрій (СВП) під автомобіль українського воїна. Далі терорист планував дистанційно підірвати бомбу в момент підходу військового до машини. А після прибуття на місце події екстрених служб, мала спрацювати ще одна вибухівка, закладена поруч.

Теги: Слов’янськ СБУ російські агенти Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Не поступово, а беззупинно: як скорочується «вічна війна» Кремля
Нафтові доходи Кремля тануть швидше, ніж міфи про «вічну війну»
9 лютого, 13:41
Служба безпеки наголошує, що фактично жодних обшуків у командному пункті Залужного не проводилося
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки
18 лютого, 15:19
Будапешт заблокував кредит ЄС, що мав допомогти Україні вже навесні
Єврокомісія закликала Орбана розблокувати €90 млрд для України
21 лютого, 10:29
За результатами заходів затримано високопосадовця центру організації охорони та оборони об’єктів Головного військового клінічного госпіталю ЗСУ
Високопосадовця Головного госпіталю ЗСУ викрито на «ухилянтській схемі»
11 лютого, 09:38
Підозрюваним загрожує довічне позбавлення волі
Одещина: СБУ затримала пару, яка погодилася зареєструвати Starlink для росіян
24 лютого, 11:12
«АрселорМіттал Кривий Ріг» згорнув ливарно-механічний завод через енергокризу
Найбільший виробник сталі закрив завод у Кривому Розі
28 лютого, 11:55
СБУ викрила посадовців ТЦК у схемі з фіктивними посвідченнями
СБУ викрила в Одесі схему ухилення від мобілізації
2 березня, 14:55
Володимир Зеленський заявив, що пошкоджений нафтопровід «Дружба» може відновити роботу протягом півтора місяця
«Дати нафту Орбану, бо він, бідненький». Зеленський розказав, що від нього вимагає Європа
Вчора, 18:00
Фрегат «Адмірал Ессен» втратив можливість бити «Калібрами»
СБУ уразила фрегат «Адмірал Ессен» у Новоросійську
Вчора, 13:49

Події в Україні

Затримано навідницю російських авіабомб на оборонців Слов’янська
Затримано навідницю російських авіабомб на оборонців Слов’янська
Другий день поспіль. Україна та Росія провели обмін полоненими (фото, відео)
Другий день поспіль. Україна та Росія провели обмін полоненими (фото, відео)
Російські військові викрали 19 жителів села на Сумщині
Російські військові викрали 19 жителів села на Сумщині
Споживання електроенергії зросло: подробиці від «Укренерго»
Споживання електроенергії зросло: подробиці від «Укренерго»
Чернігівщина: ДСНС врятувала кота, який опинився під завалами після удару РФ
Чернігівщина: ДСНС врятувала кота, який опинився під завалами після удару РФ
Карта бойових дій в Україні станом на 6 березня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 6 березня 2026 року

Новини

Не помітила інфаркт: у Києві лікарці оголошено підозру за смерть жінки
Сьогодні, 12:39
НАТО посилило протиракетну оборону після перехоплення ракети з Ірану над Туреччиною
Сьогодні, 04:32
Зеленський запропонував арабським країнам угоду. США визначились із завершенням війни. Головне за 5 березня 2026
Вчора, 21:00
Рада створила резерв нафти. Путін збільшив своє військо. Головне за 4 березня 2026
4 березня, 21:00
«Буковина» сенсаційно переграла ЛНЗ у чвертьфіналі Кубка України
4 березня, 18:32
Єврокомісія підтвердила готовність України до вступу в ЄС. Трамп відмовив Ірану. Головне за 3 березня 2026
3 березня, 21:00

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua