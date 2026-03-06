Затримано навідницю російських авіабомб на оборонців Слов’янська

Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави, їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна

Після вербування агентка отримала завдання збирати геолокації пунктів, де знаходиться особовий склад і техніка Сил оборони

Контррозвідка Служби безпеки затримала ще одну російську агентку на Донеччині. Зловмисниця передавала росіянам координати для ударів по Слов’янську керованими авіабомбами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресцентр СБУ.

Повідомляється, що фігуранткою виявилася безробітна мешканка Слов’янська. У поле зору ворога жінка потрапила у прокремлівських Телеграм-каналах.

«Після вербування агентка отримала завдання збирати геолокації пунктів, де знаходиться особовий склад і техніка Сил оборони. Для цього фігурантка щоденно навідувалася до місцевого магазину, де шукала «випадкової» зустрічі з військовими, щоб завуальовано розпитати про місця їхнього базування», – повідомили в СБУ.

Повертаючись додому, ворожа поплічниця проводила дорозвідку біля об’єктів, що, на її думку, могли використовувати українські оборонці. Після розвідвилазок агентка позначала потенційні «цілі» на гугл-картах для оформлення звіту до РФ.

Співробітники СБУ затримали зловмисницю за місцем проживання. Під час обшуків у неї вилучено смартфон із доказами роботи на ворога.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, контррозвідка Служби безпеки запобігла теракту на об’єктах Сил оборони України. За результатами дій на випередження на Донеччині затримано російську агентку, яка готувала підрив прифронтової будівлі ТЦК.

До слова, Служба безпеки України затримала іноземця, який на замовлення РФ готував подвійний теракт у Києві. За даними СБУ, зловмисник спочатку мав закласти саморобний вибуховий пристрій (СВП) під автомобіль українського воїна. Далі терорист планував дистанційно підірвати бомбу в момент підходу військового до машини. А після прибуття на місце події екстрених служб, мала спрацювати ще одна вибухівка, закладена поруч.