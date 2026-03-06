Другий день поспіль. Україна та Росія провели обмін полоненими (фото, відео)

Серед визволених сьогодні захисників, окрім солдатів та сержантів, є офіцери

Повернулися захисники, що воювали на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому та Херсонському напрямках, а також брали участь в обороні Маріуполя

Сьогодні, 6 березня, Україна і Росія провели обмін військовополоненими. 300 українських захисників та двоє цивільних повернулися додому. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента України Володимира Зеленського.

«Дякую всім нашим воїнам, які забезпечують цей результат, поповнюючи обмінний фонд для України. Дякую всій команді, яка працювала заради цього результату. Вдячний Сполученим Штатам за посередництво. Важливо що домовленості спрацювали. Памʼятаємо про кожного та кожну й обовʼязково маємо повернути всіх наших людей», – наголосив президент.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомив, що додому повертаються представники Сухопутних військ, ДШВ, Військово-морських мил, Сил ТрО, Повітряних мил, Сил безпілотних мистем, а також бійці Національної гвардії України, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту.

фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, Володимир Зеленський

Серед визволених сьогодні захисників, окрім солдатів та сержантів, є офіцери. Наймолодшому звільненому бранцю виповнилося 26 років, найстаршому – 60.

Загалом на Батьківщину повертаються українці, що воювали на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому та Херсонському напрямках, а також брали участь в обороні Маріуполя. Визволені захисники будуть доправлені до медичних центрів для проходження всіх необхідних обстежень, подальшого лікування та медичної реабілітації та забезпечені необхідною допомогою, отримають документи та належні грошові виплати.

Нагадаємо, 5 березня, Україна і Росія провели обмін військовополоненими у форматі 200 на 200. Додому повернулися 200 українців, таку ж кількість російських військових передали російській стороні.