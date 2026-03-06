Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Тимошенко поїхала на заправку і звернулася до українців (відео)

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Тимошенко поїхала на заправку і звернулася до українців (відео)
Тимошенко заявила про «спекулятивні» ціни на пальне на АЗС
скріншот з відео

Лідерка «Батьківщини» заявила про необґрунтоване зростання цін на бензин і дизель та звинуватила владу у корупції

Лідерка партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко розкритикувала різке зростання цін на бензин і дизельне пальне на автозаправках, заявивши про відсутність економічних підстав для такого підвищення. Про це повідомляє «Главком».

За словами Тимошенко, підвищення цін на пальне, яке, за її оцінкою, становить у середньому до восьми гривень на літр, є необґрунтованим.

«Найкращий доказ корумпованості української влади – це ціни, які ви зараз бачите на автозаправках. Ви розумієте, що ціни, які зараз підвищилися на дизельне пальне, на бензин, абсолютно необґрунтовано підвищилися. В середньому, десь сьогодні, до восьми гривень. Чим це пов'язано? Це пов'язано з тим, що корупція включилась на повну потужність», – заявила вона.

Політикиня також звинуватила антикорупційні органи та уряд у бездіяльності. « І нікому не цікаво, ні НАБУ, ні САП, ні уряду, що відбувається. І, безумовно, Антимонопольний комітет не помічає, що сьогодні спекуляція, по суті, стала оснакою торгівлі нафтопродуктів. І все це за все це платять українці.», – сказала Тимошенко.

Вона звернула увагу, що державна компанія «Укрнафта», за її словами, підвищила ціни на пальне однією з перших.  Тимошенко також закликала керівництво уряду пояснити ситуацію із цінами на пальне. «Я зараз хочу звернутися до двох прем'єр-міністрів. До пані Свириденко і до пана Шмигаля, який зараз є у нас міністром енергетики.  Чому немає постанови відносно «Укрнафти», які забороняють зараз ці спекулятивні оборудки і фіксують ціну?» – сказала вона.

Політикиня заявила, що наполягатиме на заслуховуванні урядовців у Верховній Раді. Тимошенко також заявила, що не бачить економічних підстав для підвищення вартості нафтопродуктів. 

До слова, в Україні планують стабілізувати ситуацію на ринку пального через посилення контролю за націнками та залучення державного ресурсу. Поточні цінові коливання мають переважно зовнішні причини, проте Уряд впроваджує комплекс заходів для захисту споживачів.

Читайте також:

Теги: Юлія Тимошенко бензин ціни АЗС пальне

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У першій декаді лютого майже всі українські виробники хліба підвищать ціни приблизно на 5%
В Україні зросте ціна на хліб: виробники пояснили причини
10 лютого, 04:37
Лідерка «Батьківщини» підозрюється у підкупі нардепів
Апеляція частково зняла арешт з майна Тимошенко та її чоловіка
16 лютого, 18:14
Світові ціни на цукор обвалилися: яка ситуація на українському ринку
Світові ціни на цукор обвалилися: яка ситуація на українському ринку
18 лютого, 05:17
Міноборони запустило систему управління логістичним забезпеченням у 600 військових частинах
Міноборони спростило процедуру забезпечення підрозділів ЗСУ пальним: що зміниться
20 лютого, 15:57
Тимошенко вкотре наголосила, що на учасників фальшування справи чекає кримінальна відповідальність
Тимошенко після чергової перемоги в Антикорсуді зробила заяву
17 лютого, 09:43
Українці назвали вартість мандрівки до Йорданії бюджетною
«Найдешевша подорож». Українка розповіла, скільки їй коштувало побачити одне із семи чудес світу
3 березня, 20:01
Найдешевший бензин і дизель продає «Укрнафта» – по 67,99 грн за літр
Понад 80 грн за літр. Ціни на бензин пішли різко вгору
4 березня, 11:44
Рада створила систему резервів пального на випадок кризи
Рада створила стратегічний резерв нафти та пального
4 березня, 14:55
Щорічне споживання гречки в Україні становить приблизно 100-110 тис. тонн
Гречка може різко подорожчати: скільки коштуватиме у 2026 році?
4 березня, 05:16

Події в Україні

Тимошенко поїхала на заправку і звернулася до українців (відео)
Тимошенко поїхала на заправку і звернулася до українців (відео)
Затримано навідницю російських авіабомб на оборонців Слов’янська
Затримано навідницю російських авіабомб на оборонців Слов’янська
Другий день поспіль. Україна та Росія провели обмін полоненими (фото, відео)
Другий день поспіль. Україна та Росія провели обмін полоненими (фото, відео)
Російські військові викрали 19 жителів села на Сумщині
Російські військові викрали 19 жителів села на Сумщині
Споживання електроенергії зросло: подробиці від «Укренерго»
Споживання електроенергії зросло: подробиці від «Укренерго»
Чернігівщина: ДСНС врятувала кота, який опинився під завалами після удару РФ
Чернігівщина: ДСНС врятувала кота, який опинився під завалами після удару РФ

Новини

УАФ завершила розслідування щодо корупції у юнацьких збірних України
Сьогодні, 15:43
«Шахтар» мінімально переграв «Олександрію» в УПЛ
Сьогодні, 14:58
Не помітила інфаркт: у Києві лікарці оголошено підозру за смерть жінки
Сьогодні, 12:39
НАТО посилило протиракетну оборону після перехоплення ракети з Ірану над Туреччиною
Сьогодні, 04:32
Зеленський запропонував арабським країнам угоду. США визначились із завершенням війни. Головне за 5 березня 2026
Вчора, 21:00
Рада створила резерв нафти. Путін збільшив своє військо. Головне за 4 березня 2026
4 березня, 21:00

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua