Тимошенко поїхала на заправку і звернулася до українців (відео)

Лідерка «Батьківщини» заявила про необґрунтоване зростання цін на бензин і дизель та звинуватила владу у корупції

Лідерка партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко розкритикувала різке зростання цін на бензин і дизельне пальне на автозаправках, заявивши про відсутність економічних підстав для такого підвищення. Про це повідомляє «Главком».

За словами Тимошенко, підвищення цін на пальне, яке, за її оцінкою, становить у середньому до восьми гривень на літр, є необґрунтованим.

«Найкращий доказ корумпованості української влади – це ціни, які ви зараз бачите на автозаправках. Ви розумієте, що ціни, які зараз підвищилися на дизельне пальне, на бензин, абсолютно необґрунтовано підвищилися. В середньому, десь сьогодні, до восьми гривень. Чим це пов'язано? Це пов'язано з тим, що корупція включилась на повну потужність», – заявила вона.

Політикиня також звинуватила антикорупційні органи та уряд у бездіяльності. « І нікому не цікаво, ні НАБУ, ні САП, ні уряду, що відбувається. І, безумовно, Антимонопольний комітет не помічає, що сьогодні спекуляція, по суті, стала оснакою торгівлі нафтопродуктів. І все це за все це платять українці.», – сказала Тимошенко.

Вона звернула увагу, що державна компанія «Укрнафта», за її словами, підвищила ціни на пальне однією з перших. Тимошенко також закликала керівництво уряду пояснити ситуацію із цінами на пальне. «Я зараз хочу звернутися до двох прем'єр-міністрів. До пані Свириденко і до пана Шмигаля, який зараз є у нас міністром енергетики. Чому немає постанови відносно «Укрнафти», які забороняють зараз ці спекулятивні оборудки і фіксують ціну?» – сказала вона.

Політикиня заявила, що наполягатиме на заслуховуванні урядовців у Верховній Раді. Тимошенко також заявила, що не бачить економічних підстав для підвищення вартості нафтопродуктів.

До слова, в Україні планують стабілізувати ситуацію на ринку пального через посилення контролю за націнками та залучення державного ресурсу. Поточні цінові коливання мають переважно зовнішні причини, проте Уряд впроваджує комплекс заходів для захисту споживачів.