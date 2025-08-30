Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

США надають Україні можливість бити по далеких цілях у Росії – посол при НАТО

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img

Посол США при НАТО Меттью Вітакер заявив, що Трамп створив умови, які змусили Володимира Путіна сісти за стіл переговорів 

Сполучені Штати надають Україні зброю, яка дає змогу завдавати ударів по віддалених цілях на території Росії. Про це в ефірі Fox News заявив посол США при НАТО Меттью Вітакер, зазначивши, що це частина нової стратегії адміністрації президента Дональда Трампа, передає «Главком».

За словами Вітакера, стратегія Трампа відрізняється від політики Джо Байдена за трьома основними пунктами:

  • Фінансування: американська зброя для України тепер не оплачується платниками податків США.
  • Дипломатія: Вашингтон веде переговори з Москвою, що не відбувалося за попередньої адміністрації.
  • Зброя: США надають Україні можливість завдавати ударів по більш віддалених цілях усередині Росії.

Посол також наголосив, що Трамп створив умови, які змусили Володимира Путіна сісти за стіл переговорів. За словами Вітакера, діалог триває, і є позитивні зрушення, такі як обмін полоненими.

«Усі ми хочемо, щоб ця війна закінчилася», – підкреслив він. Вітакер додав, що Трамп прагне зупинити вбивства та удари по українських містах.

Раніше президент США Дональд Трамп прокоментував заяви Росії про нібито нелегітимність президента України Володимира Зеленського. За словами Трампа, такі вислови не мають жодного значення.

Ця реакція послідувала після заяви міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова, який сказав, що Володимира Путіна не влаштовує укладання мирної угоди із Зеленським, оскільки Кремль вважає його «нелегітимним».

«Неважливо, що вони кажуть. Це все нісенітниця. Всі лише позують», – сказав Трамп. Він додав, що подібні повідомлення російської сторони – це просто гра на публіку.

До слова, під час засідання Сенату президент США Дональд Трамп знову висловився щодо війни в Україні, заявивши, що для її врегулювання потрібні зусилля обох сторін. 

Трамп сказав, що Володимир Зеленський «не зовсім невинний» у цьому конфлікті, адже «для танго потрібні двоє».

Він також висловив думку, що Україна думала, що Росія виграє, оскільки російська армія значно більша. «Ти збираєшся перемогти когось, хто у 15 разів більший за тебе», – сказав Трамп.

Теги: переговори війна зброя США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Сталевий дикобраз», який дасть по зубах Росії
«Сталевий дикобраз», який дасть по зубах Росії
13 серпня, 17:41
Трамп зауважив, що Індія є найбільшим покупцем енергії Росії
Трамп введе тарифи проти одного з партнерів РФ: названо дату
30 липня, 15:45
Індія уклала нові угоди з різних регіонів світу
Найбільші нафтопереробники Індії відмовилися від російської сировини
9 серпня, 08:32
Директор консалтингової компанії Teneo висловив сумнів щодо можливості реалізації погрози Дональда Трампа ввести 100-відсоткове мито
Китай відкинув вимогу США припинити купувати нафту в Росії та Ірані
4 серпня, 06:36
Сьогодні мають відбутися переговори спецпосланця Трампа з російськими офіційними особами
Літак, яким користується Віткофф, прибув до Москви
6 серпня, 07:23
На місці удару події працюють усі екстрені служби
Окупанти вдарили по базі відпочинку в Запорізькому районі (фото, відео)
6 серпня, 09:45
Риндовський є заслуженим майстром спорту України з самбо
Титулований український самбіст заявив про намір отримати російське громадянство
14 серпня, 17:17
Переговори у Білому домі, обстріл Запоріжжя. Головне за 18 серпня
Переговори у Білому домі, обстріл Запоріжжя. Головне за 18 серпня
18 серпня, 21:22
Зеленський зробив заяву щодо виборів
Зеленський звернувся до охочих іти на вибори: У мене є лише одне прохання
21 серпня, 10:29

Події в Україні

Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 серпня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 серпня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 30 серпня 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 30 серпня 2025
Масована атака на Україну, удари по НПЗ у Росії: головне за ніч
Масована атака на Україну, удари по НПЗ у Росії: головне за ніч
США надають Україні можливість бити по далеких цілях у Росії – посол при НАТО
США надають Україні можливість бити по далеких цілях у Росії – посол при НАТО
Росія вдруге за ніч атакувала Запоріжжя: є руйнування та постраждалі
Росія вдруге за ніч атакувала Запоріжжя: є руйнування та постраждалі
Росія масовано атакує Дніпро безпілотниками та ракетами (оновлено)
Росія масовано атакує Дніпро безпілотниками та ракетами (оновлено)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
283K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 серпня: ситуація на фронті
113K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 серпня 2025
8082
Творець ляльок Labubu обігнав Безоса у списку найбагатших бізнесменів світу
6639
Національне військове меморіальне кладовище офіційно відкрито
6274
РФ масовано атакувала Київ 28 серпня: вже 25 загиблих, серед яких четверо дітей (оновлюється)
4584
День авіації – особливе свято для України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах

Новини

День авіації – особливе свято для України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Сьогодні, 04:15
Міністр оборони Бельгії назвав умову для розміщення військ в Україні
Вчора, 14:08
Навіщо на овочі й фрукти наносять віск? Держспоживслужба пояснила, чому треба бути обережним
Вчора, 04:25
«Я не хочу бути песимістом, але..». Голова МЗС Італії зробив заяву щодо війни в Україні
28 серпня, 20:09
Шоста річниця роботи парламенту. З’явився інструмент, який показує, хто з нардепів і як голосував за знакові закони
28 серпня, 13:10
У Києві через обстріл РФ пошкоджень зазнав офіс Британської Ради
28 серпня, 12:35

Прес-релізи

У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
29 серпня, 10:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua