США надають Україні можливість бити по далеких цілях у Росії – посол при НАТО

Посол США при НАТО Меттью Вітакер заявив, що Трамп створив умови, які змусили Володимира Путіна сісти за стіл переговорів

Сполучені Штати надають Україні зброю, яка дає змогу завдавати ударів по віддалених цілях на території Росії. Про це в ефірі Fox News заявив посол США при НАТО Меттью Вітакер, зазначивши, що це частина нової стратегії адміністрації президента Дональда Трампа, передає «Главком».

За словами Вітакера, стратегія Трампа відрізняється від політики Джо Байдена за трьома основними пунктами:

Фінансування: американська зброя для України тепер не оплачується платниками податків США.

Дипломатія: Вашингтон веде переговори з Москвою, що не відбувалося за попередньої адміністрації.

Зброя: США надають Україні можливість завдавати ударів по більш віддалених цілях усередині Росії.

Посол також наголосив, що Трамп створив умови, які змусили Володимира Путіна сісти за стіл переговорів. За словами Вітакера, діалог триває, і є позитивні зрушення, такі як обмін полоненими.

«Усі ми хочемо, щоб ця війна закінчилася», – підкреслив він. Вітакер додав, що Трамп прагне зупинити вбивства та удари по українських містах.

Раніше президент США Дональд Трамп прокоментував заяви Росії про нібито нелегітимність президента України Володимира Зеленського. За словами Трампа, такі вислови не мають жодного значення.

Ця реакція послідувала після заяви міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова, який сказав, що Володимира Путіна не влаштовує укладання мирної угоди із Зеленським, оскільки Кремль вважає його «нелегітимним».

«Неважливо, що вони кажуть. Це все нісенітниця. Всі лише позують», – сказав Трамп. Він додав, що подібні повідомлення російської сторони – це просто гра на публіку.

До слова, під час засідання Сенату президент США Дональд Трамп знову висловився щодо війни в Україні, заявивши, що для її врегулювання потрібні зусилля обох сторін.

Трамп сказав, що Володимир Зеленський «не зовсім невинний» у цьому конфлікті, адже «для танго потрібні двоє».

Він також висловив думку, що Україна думала, що Росія виграє, оскільки російська армія значно більша. «Ти збираєшся перемогти когось, хто у 15 разів більший за тебе», – сказав Трамп.