Трамп введе тарифи проти одного з партнерів РФ: названо дату

Трамп: Індія буде сплачувати мито в розмірі 25%, а також штраф

Президент США Дональд Трамп заявив, що з 1 серпня введе 25% мита для Індії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис американського лідера у соцмережі Truth Social.

«Пам'ятайте, що хоча Індія є нашим другом, протягом багатьох років ми ведемо з нею відносно мало бізнесу, оскільки її митні тарифи є надто високими, одними з найвищих у світі, а також вона має найсуворіші та найнеприємніші немонетарні торговельні бар'єри серед усіх країн», – йдеться у заяві.

Зокрема, Трамп додав: «Індія завжди купувала переважну більшість свого військового обладнання в Росії і є найбільшим покупцем енергії Росії, поряд з Китаєм, в той час, коли всі хочуть, щоб Росія припинила вбивства в Україні – все це не добре! Тому з 1 серпня Індія буде сплачувати мито в розмірі 25%, а також штраф за вищезазначене».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що скоротить крайній термін для досягнення перемир'я між РФ та Україною до 10-12 днів. Новий дедлайн починається з 28 липня замість попередніх 50 днів, які мали б завершитись 2 вересня.

Згодом Трамп повідомив, що дає російському диктаторові Володимиру Путіну 10 днів на досягнення мирної угоди з Україною. Про це він заявив під час спілкування з журналістами, передає «Главком».