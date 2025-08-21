Головна Країна Політика
Зеленський звернувся до охочих іти на вибори: У мене є лише одне прохання

Олена Мазун
glavcom.ua
Олена Мазун
Зеленський зробив заяву щодо виборів
колаж: glavcom.ua

«Я був би задоволений, якщо б вибори вже були», – президент

Президент України Володимир Зеленський заявив, що був би задоволений, якби вибори вже відбулися, адже ця тема лише створює «колотнечу». Про це він заявив на закритій зустрічі із журналістами, на якій був присутній «Главком»

«Я був би задоволений, якщо б вибори вже були. Щоб вже закінчити з цією темою, тому що ця тема нічого не дає, окрім колотнечі й політичних закликів, плакатів тощо», – сказав глава держави.

Зеленський наголосив, що головне для нього – можливість завершити війну, а не допустити розколу держави до цього моменту.

«Головне, щоб вони дали мені можливість закінчити війну, а не розкололи державу до цього. Це єдине прохання до всіх охочих», – підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з американським лідером Дональдом Трампом у Білому домі заявляв, що проведення виборів в Україні можливо лише за умови перемир’я на полі бою. У відповідь Трамп підтвердив, що Україна не має можливості проводити вибори, поки триває війна.

Це вже не перша заява президента України з цього приводу. Він заявляв, вибори відбудуться лише після війни та досягнення справедливого миру. 

Зі свого боку радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк говорив, що Україна не має жодних підстав чи передумов для можливості проведення виборів. Таким чином він відреагував на статтю The Economist, де йшлося про те, що «Україну треба змусити припинити спротив».

Теги: Михайло Подоляк Україна Володимир Зеленський війна вибори

