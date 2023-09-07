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Як Gepard вночі збивав ворожі дрони над Одещиною: з’явилося відео

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Як Gepard вночі збивав ворожі дрони над Одещиною: з’явилося відео
фото: скрін із відео

Рашисти вночі пошкодили на Одещині об’єкти цивільної та припортової інфраструктури, елеватор та адміністративну будівлю

Сьогодні вночі українські захисники знищували ворожі «Шахеди» над Одещиною за допомогою Gepard. Про це повідомило Командування Повітряних сил.

«Бойова робота Gepard», – підписали відео в ЗСУ.

Gepard – німецька зенітна самохідна артилерійська установка виробництва компанії Krauss-Maffei в співпраці з іншими підприємствами. Використано модифіковане шасі від танка Leopard 1 та артилерійську частину на основі двох 35 мм гармат Oerlikon KDA. 

Нагадаємо, у ніч на 7 вересня російські терористи упродовж трьох годин атакували ударними безпілотниками південь Одещини. Це вже четверта атака Ізмаїльського району за останні п’ять днів.

Внаслідок сьогоднішнього нальоту «Шахедів» у декількох населених пунктах пошкоджені об’єкти цивільної та припортової інфраструктури, елеватор, адміністративна будівля.

У ніч на 6 вересня російські терористи також атакували Ізмаїльський район Одещини ударними безпілотниками. Атака тривала протягом майже трьох годин. У кількох населених пунктах зафіксовані руйнування та пожежі. Пошкоджено об'єкти припортової та сільськогосподарської інфраструктури: елеватори, адміністративні будівлі, агропідприємства.

Теги: окупанти ЗСУ безпілотник війна

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