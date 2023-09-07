Хто зірвав Північні потоки? Росія скликає Радбез ООН

26 вересня 2022 року три з чотирьох труб газопроводу «Північний потік» були підірвані

Росія запросила проведення 26 вересня засідання Ради безпеки ООН щодо підриву Північних потоків. Про це повідомив перший заступник постійного представника РФ при Організації Об’єднаних Націй Дмитро Полянський.

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«Ми запросили на 26 вересня – річницю підриву Північних потоків – відкрите засідання Радбезу ООН. Будемо продовжувати виводити західників на чисту воду», – написав Полянський.

Нагадаємо, 26 вересня 2022 року три з чотирьох труб газопроводу «Північний потік» були підірвані. Унаслідок вибухів на трубопроводах «Північний потік» та «Північний потік-2» біля острова Борнхольм у Балтійському морі почався витік на чотирьох ділянках газопроводів у виняткових економічних зонах Данії та Швеції.

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Російський диктатор Володимир Путін впевнений, що за вибухами на Північних потоках стоять спецслужби США.

РФ запросила на 11 липня проведення відкритого засідання Ради безпеки ООН на тему підриву «Північних потоків».

До слова, німецькі слідчі органи виявили сліди підводної вибухівки у зразках, взятих з яхти, яка, як підозрює слідство, могла бути використана для підриву газопроводів «Північний потік».