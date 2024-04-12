Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Новий закон про мобілізацію. Правоохоронці отримали вказівку перевірити МСЕК – адвокат

Катерина Іванова
glavcom.ua
Новий закон про мобілізацію. Правоохоронці отримали вказівку перевірити МСЕК – адвокат
Кабмін та правоохоронні органи мають перевірити обґрунтованість рішень медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) щодо встановлення інвалідності
фото з відкритих джерел

Юрист: Законопроєкт про мобілізацію матиме наслідки у вигляді навантаження та тиску на лікарсько-консультативної комісії (ЛКК) та медико-соціальні експертні комісії (МСЕК)

У нещодавно ухваленому законі про мобілізацію присутнє положення, відповідно до якого громадяни, що отримали II та III групи інвалідності з 2022 року, або були визнані обмежено придатними до військової служби, повинні будуть пройти переогляд у медичних комісіях у МСЕК чи ВЛК. Проте таке положення може негативно вплинути на можливість отримання інвалідності на законній основі для людини, яка за медичними показаннями має на це право. Таку заяву зробив юрист Риман Кичко для «Главкома».

Як відомо, Кабмін та правоохоронні органи мають перевірити обґрунтованість рішень медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) щодо встановлення інвалідності громадянам України чоловічої статі віком від 25 до 50 років, яким після 24 лютого 2022 року до дня набрання чинності цим Законом вперше встановлено інвалідність II та III груп.

«Виходить, що правоохоронцям дали вказівку перевірити МСЕК. Це означає, що можуть масово відкриватися кримінальні провадження на членів комісій, що, навряд чи позитивно вплине на можливість отримання інвалідності на законній основі для людини, яка за медичними показаннями має на це право», – зауважує правник.

На його думку, законопроєкт про мобілізацію матиме наслідки у вигляді численних порушень, а саме:

  • порушення під час оформлення відстрочки за окремими підставами, через їх нечітку юридичну конструкцію;
  • посилене навантаження на суди;
  • навантаження та тиск на лікарсько-консультативної комісії (ЛКК) та медико-соціальні експертні комісії (МСЕК);
  • більше навантаження на державних виконавців;
  • більше випадків тлумачення норм законодавства ТЦК та СП на свою користь, а не на користь військовозобов’язаного.

Роман Кичко підсумував, що ряд механізмів просто не буде працювати нормально, їх знову будуть змінювати, якщо не законами то постановами Кабміну.

Нагадаємо, 11 квітня, Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт про мобілізацію №10449. Закон спрямований на те, щоб поставити на облік усіх військовозобов'язаних і оновити їхні дані. Як зазначають автори документа, це спростить для влади процес мобілізації, оскільки ТЦК матимуть актуальну інформацію про потенційних новобранців.

Закон спрямований на те, щоб поставити на облік усіх військовозобов'язаних і оновити їхні дані. Як зазначають автори документа, це спростить для влади процес мобілізації, оскільки ТЦК матимуть актуальну інформацію про потенційних новобранців. Чоловіки у віці 18-60 років зобов'язані протягом 60 днів оновити свої облікові дані у військкоматі, центрі надання адмінпослуг (ЦНАП) або в електронному кабінеті призовника.

Читайте також:

Теги: Кабмін Верховна Рада закон 24 лютого законопроєкт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рада збереться на засідання після тритижневої перерви
Сьогодні Рада збереться на пленарне засідання – Арахамія
14 березня, 13:24
Колишній банкір вирішив провернути махінації у судах двох країн
Справа банкіра-афериста: суд Франції ухвалив безпрецедентне рішення
13 березня, 07:27
Комітет Ради відхилив електронні повістки та підтримав електронний кабінет як право, а не обов’язок
Депутати розглянули 600 правок до законопроєкту про мобілізацію: що відомо
20 березня, 10:55
Кабмін постановив утворити Міжвідомчу робочу групу з питань реалізації двосторонніх угод про співробітництво у сфері безпеки
Кабмін створив робочу групу з питань реалізації міжнародних безпекових угод
26 березня, 18:02
Комітету Верховної ради з нацбезпеки лишилось переглянути близько 700 правок
Нардеп розповів, як триває розгляд правок до законопроекту про мобілізацію
27 березня, 20:00
Уже наступного тижня законопроєкт про мобілізацію може відправитися в зал для розгляду парламентом
Законопроєкт про мобілізацію. Парламентський комітет завершив розгляд правок
29 березня, 15:09
Обмеження щодо терміну проживання не буде поширюватись на внутрішніх переселенців, які належать до вразливих категорій громадян
Уряд заборонив виселяти деяких переселенців із тимчасового житла
1 квiтня, 17:16
Ізраїль блокуватиме ворожих видань та телеканалів
Ізраїль вирішив заблокувати низку ЗМІ
2 квiтня, 14:55
Управління IJHARS у Любліні прийняло рішення про заборону реалізації на території Польщі трьох партій морозива з України
У Польщі інспекція з питань якості харчових продуктів забракувала 10 тонн морозива з України
7 квiтня, 17:56

Суспільство

Київ зупинив аукціон з надання в оренду Житнього ринку
Київ зупинив аукціон з надання в оренду Житнього ринку
Новий закон про мобілізацію. Правоохоронці отримали вказівку перевірити МСЕК – адвокат
Новий закон про мобілізацію. Правоохоронці отримали вказівку перевірити МСЕК – адвокат
Українські кораблі прибули до бази Королівського флоту Британії (фото)
Українські кораблі прибули до бази Королівського флоту Британії (фото)
Міністр енергетики Галущенко порадив українцям запастися генераторами
Міністр енергетики Галущенко порадив українцям запастися генераторами
Здатний нести різні боєприпаси: Міноборони презентувало новий ударний дрон
Здатний нести різні боєприпаси: Міноборони презентувало новий ударний дрон
В Україну завезли генераторів потужністю в два атомних енергоблоки – експерт
В Україну завезли генераторів потужністю в два атомних енергоблоки – експерт

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
168K
Ветеран АТО розповів, як Залужний збирався змінити хід війни
118K
Одна з країн Європи заманює українських біженців збільшенням виплат
81K
Понад 1000 євро за кг: у світі набуває популярності новий овоч
65K
Патрульна поліція нехай патрулює, а усі інші правоохоронні органи мають мобілізувати мінімум 50% апарату
29K
Новий закон про мобілізацію. Кому приготуватися
18K
Турецький мирний план. Путін бігом підтвердив готовність

Новини

ЄС готує окремий режим санкцій для РФ, Іран зробив заяву щодо атаки на Ізраїль: головне за ніч
Сьогодні, 06:53
Короткочасні дощі в низці областей: прогноз погоди на 12 квітня
Сьогодні, 04:25
12 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:15
В Україні має бути створений місцевий ринок газу – Українська енергетична біржа
Вчора, 17:51
Україна має боротися за виключення з-під дії екологічного податку ЄС – GMK Center
Вчора, 14:57
В Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу через ракетну небезпеку
Вчора, 06:53

Прес-релізи

Business Wisdom Summit. Десятки менеджерів провідних компаній ділилися стратегіями розвитку під час війни
Business Wisdom Summit. Десятки менеджерів провідних компаній ділилися стратегіями розвитку під час війни
12 квiтня, 14:46
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua