Новий закон про мобілізацію. Правоохоронці отримали вказівку перевірити МСЕК – адвокат

Юрист: Законопроєкт про мобілізацію матиме наслідки у вигляді навантаження та тиску на лікарсько-консультативної комісії (ЛКК) та медико-соціальні експертні комісії (МСЕК)

У нещодавно ухваленому законі про мобілізацію присутнє положення, відповідно до якого громадяни, що отримали II та III групи інвалідності з 2022 року, або були визнані обмежено придатними до військової служби, повинні будуть пройти переогляд у медичних комісіях у МСЕК чи ВЛК. Проте таке положення може негативно вплинути на можливість отримання інвалідності на законній основі для людини, яка за медичними показаннями має на це право. Таку заяву зробив юрист Риман Кичко для «Главкома».

Як відомо, Кабмін та правоохоронні органи мають перевірити обґрунтованість рішень медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) щодо встановлення інвалідності громадянам України чоловічої статі віком від 25 до 50 років, яким після 24 лютого 2022 року до дня набрання чинності цим Законом вперше встановлено інвалідність II та III груп.

«Виходить, що правоохоронцям дали вказівку перевірити МСЕК. Це означає, що можуть масово відкриватися кримінальні провадження на членів комісій, що, навряд чи позитивно вплине на можливість отримання інвалідності на законній основі для людини, яка за медичними показаннями має на це право», – зауважує правник.

На його думку, законопроєкт про мобілізацію матиме наслідки у вигляді численних порушень, а саме:

порушення під час оформлення відстрочки за окремими підставами, через їх нечітку юридичну конструкцію;

посилене навантаження на суди;

навантаження та тиск на лікарсько-консультативної комісії (ЛКК) та медико-соціальні експертні комісії (МСЕК);

більше навантаження на державних виконавців;

більше випадків тлумачення норм законодавства ТЦК та СП на свою користь, а не на користь військовозобов’язаного.

Роман Кичко підсумував, що ряд механізмів просто не буде працювати нормально, їх знову будуть змінювати, якщо не законами то постановами Кабміну.

Нагадаємо, 11 квітня, Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт про мобілізацію №10449. Закон спрямований на те, щоб поставити на облік усіх військовозобов'язаних і оновити їхні дані. Як зазначають автори документа, це спростить для влади процес мобілізації, оскільки ТЦК матимуть актуальну інформацію про потенційних новобранців.

Закон спрямований на те, щоб поставити на облік усіх військовозобов'язаних і оновити їхні дані. Як зазначають автори документа, це спростить для влади процес мобілізації, оскільки ТЦК матимуть актуальну інформацію про потенційних новобранців. Чоловіки у віці 18-60 років зобов'язані протягом 60 днів оновити свої облікові дані у військкоматі, центрі надання адмінпослуг (ЦНАП) або в електронному кабінеті призовника.