Стало відомо, куди окупанти поділи своїх «200-х» після удару ЗСУ по Новій Каховці

Мешканці Нової Каховки скаржаться на трупний запах

Після удару Збройними силами України по базі окупантів у Новій Каховці на Херсонщині росіяни спалили тіла своїх загиблих військових. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

«Після нанесення вогневого ураження з боку ЗСУ в районі Нової Каховки Херсонської області, рашисти вивезли тіла своїх вбитих військових в район аеродрому Чаплинка. На аеродромі підготовлено котлован з автомобільними шинами. В нього відвантажувались трупи та спалювались», – йдеться в повідомленні.

Наразі мешканці Нової Каховки скаржаться на трупний запах.

Нагадаємо, 14 червня близько опівдня Збройні сили України знищили склад боєприпасів та центр ремонту військової техніки російських військ в окупованій Новій Каховці. База окупантів розміщувалася в одному з промислових районів у Новій Каховці.

Після удару по базі окупантів боєприпаси на складі детонували до пізнього вечора.