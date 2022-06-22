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    Події в Україні

    Стало відомо, куди окупанти поділи своїх «200-х» після удару ЗСУ по Новій Каховці

    Рашисти вивезли тіла своїх вбитих військових в район аеродрому Чаплинка - Стало відомо, куди окупанти поділи своїх «200-х» після удару ЗСУ по Новій Каховці
    Рашисти вивезли тіла своїх вбитих військових в район аеродрому Чаплинка
    фото ілюстративне з відкритих джерел

    Мешканці Нової Каховки скаржаться на трупний запах

    Після удару Збройними силами України по базі окупантів у Новій Каховці на Херсонщині росіяни спалили тіла своїх загиблих військових. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

    «Після нанесення вогневого ураження з боку ЗСУ в районі Нової Каховки Херсонської області, рашисти вивезли тіла своїх вбитих військових в район аеродрому Чаплинка. На аеродромі підготовлено котлован з автомобільними шинами. В нього відвантажувались трупи та спалювались», – йдеться в повідомленні.

    Наразі мешканці Нової Каховки скаржаться на трупний запах.

    Нагадаємо, 14 червня близько опівдня Збройні сили України знищили склад боєприпасів та центр ремонту військової техніки російських військ в окупованій Новій Каховці. База окупантів розміщувалася в одному з промислових районів у Новій Каховці.

    Після удару по базі окупантів боєприпаси на складі детонували до пізнього вечора.

    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Херсонщина Україна окупація #stoprussia
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    Стало відомо, куди окупанти поділи своїх «200-х» після удару ЗСУ по Новій Каховці