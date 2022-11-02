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Стало відомо, скільки «Калібрів» рашисти приготували для запуску по Україні

Юрій Лящук
glavcom.ua
Стало відомо, скільки «Калібрів» рашисти приготували для запуску по Україні
В Чорному морі перебуває великий десантний корабель рашистів
фото: Defence

Росія зберігає у Чорному морі вісім високоточних ракет типу «Калібр»

Росія повернула в акваторію Чорного моря кораблі носії крилатих ракет «Калібр», які застосовує для обстрілу України. Станом на 2 листопада напоготові у РФ вісім таких ракет у морі.

Також у Чорному морі перебуває великий десантний корабель країни-агресора. Про це повідомили в оперативному командуванні «Південь».

Загалом у чорноморській акваторії знаходиться угруповання з 10 ворожих кораблів. Судна продовжують маневри під прикриттям кримського узбережжя.

Зокрема, напоготові у РФ у морі один великий десантний корабель та один надводний ракетоносій. Корабель споряджений вісьмома «Калібрами».

В оперативному командуванні «Південь» нагадали українцям про загрозу ракетних ударів, а також закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

«Загрози для населення України залишаються як і раніше, як і порядок дій по сигналах тривоги. Не нехтуйте власною безпекою, будьте уважні та свідомі», – звернулися в ОК «Південь».

Нагадаємо, британська розвідка повідомила, що російські війська, ймовірно, перекинули до Білорусі гіперзвукові ракети «Кинджал». Вони можуть зберігатися на аеродромі Мачуліщі. Проте запаси цих снарядів дуже обмежені.

Раніше США повідомили, чи отримала вже Росія ракети з Ірану.

Нагадаємо, розвідка повідомила, скільки бойових дронів Іран відправить в РФ. Також Повітряні сили повідомили, Росія планує розмістити на північному кордоні України іранські ракети

Читайте також: Масований обстріл України: скільки РФ коштувала атака 31 жовтня

Теги: росія обстріл ракета

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