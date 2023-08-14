Стало відомо, скільки українських військових вже підготувала Франція
«Контрнаступальним операціям ЗСУ потрібне нове покоління солдатів»
Станом на серпень шість тисяч українських військових пройшли навчання у Франції. Процес відбувається у рамках плану підготовки бійців Збройних сил України в цій країні у 2023 році. Таку заяву зробив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню, передає Var Matin.
Проте зазначається, що Париж справляється із цим планом.
Міністр наголосив, що до кінця 2023 року у Франції завершать підготовку ще більше українських солдатів, і додав, що деякі військові ЗСУ також проходили навчання у Польщі за підтримки Парижа.
«У серпні ми досягли поставленої на рік мети навчання шість тисяч українських солдатів, розподілених між Францією та Польщею», – заявив Лекорню.
Очільник міноборони Франції також наголосив, що контрнаступальним операціям ЗСУ «потрібне нове покоління солдатів, яких потрібно навчати».
Нагадаємо, триває 537-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось 33 бойових зіткнення. Росія завдала чергового ракетно-авіаційного удару по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється. Протягом минулої доби російські окупанти завдали два ракетних, 43 авіаційних ударів та близько 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення, серед яких є діти. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.
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