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Стало відомо, скільки українських військових вже підготувала Франція

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Стало відомо, скільки українських військових вже підготувала Франція
Париж справляється із планом навчання українських військових
фото ілюстративне

«Контрнаступальним операціям ЗСУ потрібне нове покоління солдатів»

Станом на серпень шість тисяч українських військових пройшли навчання у Франції. Процес відбувається у рамках плану підготовки бійців Збройних сил України в цій країні у 2023 році. Таку заяву зробив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню, передає Var Matin.

Проте зазначається, що Париж справляється із цим планом.

Міністр наголосив, що до кінця 2023 року у Франції завершать підготовку ще більше українських солдатів, і додав, що деякі військові ЗСУ також проходили навчання у Польщі за підтримки Парижа.

«У серпні ми досягли поставленої на рік мети навчання шість тисяч українських солдатів, розподілених між Францією та Польщею», – заявив Лекорню.

Очільник міноборони Франції також наголосив, що контрнаступальним операціям ЗСУ «потрібне нове покоління солдатів, яких потрібно навчати».

Нагадаємо, триває 537-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось 33 бойових зіткнення. Росія завдала чергового ракетно-авіаційного удару по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється. Протягом минулої доби російські окупанти завдали два ракетних, 43 авіаційних ударів та близько 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення, серед яких є діти. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Теги: ЗСУ війна Франція Україна

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