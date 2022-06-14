Мер окупованого Херсона вимагає з Києва грошей на ремонт доріг?

Голова Херсонської ОВА поголосив, що оплачувати ремонт доріг для російських танків ніхто не буде фото з відкритих джерел

Голова Херсонської ОВА: 25 лютого мер Колихаєв точно володів ситуацію, що ворог заходить до Херсона. Він повинен був виїхати з міста

Начальник Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА) Геннадій Лагута розкритикував міського голову Херсона Ігоря Колихаєва за те, що той залишився в місті під час окупації. Про це він сказав у інтерв’ю «Главкому».

Зокрема, Лагута прокоментував інформацію про те, що нещодавно Колихаєв видав розпорядження зібрати дані про кількість жителів Херсона, які виїхали. Такі дані меру, начебто, необхідні для підготовки до нового опалювального сезону.

«Знову ж таки моя позиція категорична: 25 лютого Колихаєв точно володів ситуацію, що ворог заходить до Херсона. Попри свою виборну посаду і бізнес, він повинен був виїхати з міста. Тому що не буває паралельних ліній співіснування окупанта та українського міськвиконкому. Ці лінії у будь-якому випадку перетнуться», – наголосив очільник Херсонської ОВА.

Чиновник зазначив, що нещодавно говорив з Колихаєвим по телефону. Він запевнив мера окупованого міста, що базові платежі для фінансування потреб міста будуть перераховані. Однак, за словами Лагути, про фінансування ремонту доріг в окупованому місті не може бути і мови.

«Набрав він (Колихаєв – «Главком»), бо я йому не телефоную. Говорили про бюджетні платежі для Херсона за червень. Річ у тім, що всі бюджетні видатки, які виплачуються на окупованих територіях, перед цим проходять обов’язкове візування начальника обласної військової адміністрації. Лише після цього казначейство пропускає кошти. Я запевнив Колихаєва: базові платежі перерахуємо. Водночас попередив: ми не оплачуватимемо ремонт доріг для російських танків. Ніякого ямкового ремонту у Херсоні», – наголосив Лагута.

Голова Херсонської ОВА також відповів на розмови у соцмережах, мовляв, «Колихаєв – з херсонцями, а Лагута зрадив».

«До подібних закидів ставлюся холоднокровно. Іншого виходу не було, якщо ти не хочеш співпрацювати з окупантами», – зазначив він.



Лагута також спростував інформацію про те, що він досі залишається керівником партії Ігоря Колихаєва «Нам тут жити».

«Неправда. Питання в тому, що у реєстри чомусь не внесено оновлених даних. Коли мене президент призначив головою Херсонської ОДА, я написав заяву на вихід з партії Колихаєва і склав повноваження керівника політичної сили. Відповідний протокол розглядався на з’їзді партії», – заявив чиновник.

Нагадаємо, раніше секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що остаточної відповіді, чому відбулася раптова окупація південних областей України, поки немає. Щодо цього питання навіть засідала РНБО.

Раніше повідомлялося, що Збройні сили України вже другий тиждень мають тактичні успіхи у контрнаступальних діях в бік Херсона. Вони просунулися ще на 5 кілометрів від Таврійського.

Президент Володимир Зеленський також поінформував, що українські військові поступово звільняють територію Херсонської області. Також, за його словами, є певні успіхи в Запорізькій області.

Голова Херсонської ОВА Геннадій Лагута також розповів, де його застав початок війни, та чому стрімке вторгнення росіян не зустріло належного опору.

Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров розповів, що російські окупанти переслідують громадян у нещодавно захоплених частинах Херсонської і Запорізької областей. Головним критерієм, аби впасти у немилість загарбників, є відданість Україні.