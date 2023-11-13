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Шольц розповів, за якої умови можливі переговори України з РФ

Діана Гасюк
glavcom.ua
Шольц розповів, за якої умови можливі переговори України з РФ
Шольц висловився про переговори з Путіним
фото з відкритих джерел

Шольц зазначив, що говорив з Путіним в минулому і планує вести діалог в майбутньом

Переговори між Україною та Росією можливі тільки після виведення російської військ з території країни. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц в інтерв'ю Heilbronner Stimme.

На запитання, як довго Німеччина зможе постачати Україні зброю, канлер відповів: «Напад Росії на Україну – це повернення імперіалізму в Європу. Саме тому зараз настав переломний момент, і поставки зброї будуть здійснюватися стільки, скільки буде потрібно».

При цьому Шольц зазначив, що говорив з Путіним в минулому і планує вести діалог в майбутньому.

«Проте, переговори вимагають від Росії рішучого кроку. Таким кроком має стати виведення військ», – підкреслив він.

Раніше повідомлялося, що в Офісі президента стверджують, що переговори з РФ неможливі, тому що Росія хоче одного – капітуляції України, незалежно від того, що мається на увазі під перемовинами. 

Як відомо, в української влади немає намірів сідати за стіл переговорів з Росією і з цього приводу з боку західних партнерів на нього не чиниться жодного тиску. 

Раніше міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що ще не настав час для проведення мирних перемовин між Україною та Росією, яка розв’язала повномасштабну війну.

Як повідомляє NBC News, офіційні особи США та ЄС почали негласно обговорювати з українською владою можливі мирні переговори з Росією. 

Теги: росія Німеччина Україна Олаф Шольц переговори

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