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Стратегічний завод мінеральних добрив у Сумах розоряють через давальницьку схему? Розслідування

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Стратегічний завод мінеральних добрив у Сумах розоряють через давальницьку схему? Розслідування
«СумиХімПром» було запущено у квітні цього року
фото: ssu.gov.ua

«Сумихімпром» втрачає сотні тисяч доларів на кожній поставці сировини сумнівного походження?

Хімічний завод «СумиХімПром» було запущено після тривалого простою у квітні цього року. Як стверджують журналісти, фактично без всякого тендера підприємство віддали у давальницьку схему компанії «Укрмінхім». Про це йдеться у публікації «Хто грабує Фонд Держмайна?» на сайті «Цензор».

ТОВ «Укрмінхім» постачає «СумиХімПрому» всю виробничу сировину (сірку, аміак, фосфорити, хлористий калій), а потім бере на продаж вироблені заводом комплексні добрива. При цьому компанія не має власних шахт і кар’єрів, вона просто купує сировину за кордоном і передає на завод, встановлюючи при цьому у контрактах, за підрахунками розслідувачів, завищені ціни. Тобто замість того, щоб самостійно купити дешеву сировину за кордоном, завод залучає посередника, потрапляє у залежність від нього і несе збитки. «Заробіток» посередників приблизно $20-30 на тонні, а державний завод втрачає із кожної такої поставки приблизно $300-400 тисяч!

«Укрмінхім» теж купує сировину не напряму у виробників, а у мережі європейських компаній-одноденок, зареєстрованих у різних країнах. Саме вони і допомагають малювати завищені ціни. За даними журналіста Мар’яна Ощановського, матеріал якого публікує «Цензор», цю мережу контролює – Віталій Вікторович Логінов, неформальний радник голови ОГХК з 2023 року. 

Стратегічний завод мінеральних добрив у Сумах розоряють через давальницьку схему? Розслідування фото 1

Для прикладу у розслідуванні навели один із останніх контрактів на поставку фосфоритів ТОВ «ТД «Укрмінхім» від словацької прокладки Z9 Impex s.r.o. 1 серпня 2024 року – ціна на нібито єгипетські фосфорити €107 євро за тонну. Пізніше ця сировина піде на «СумиХімПром». У цей же час реальний єгипетський постачальник фосфоритів Chem Source Egypt пропонує ту саму сировину по $40-50 за тонну. 

Як стверджують журналісти, фосфорити мають «єгипетське» походження тільки на папері. На підтвердження цього було наведено коносамент стосовно ще однієї недавньої поставки для «СумиХімПрому». Судно завантажують у Лівані, дуже далеко від Єгипту і майже на кордоні із Сирією. Так відбувається тому, що фосфорити насправді мають сирійське походження, пояснюють автори розслідування.

Підсанкційний товар союзника Росії начебто лише маскується під єгипетський за допомогою підробних сертифікатів походження. Рівно за такою ж схемою завозять на Суми і «узбецький» калій із Грузії. А насправді він просто російський.

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Теги: НАБУ корупція в Україні завод САП розслідування

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