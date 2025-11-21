Головна Країна Кримінал
У Харкові поліція запровадила спецоперацію «Сирена» після стрілянини біля Меморіалу Слави

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
колаж: glavcom.ua

Правоохоронці оглядають територію, збирають речові докази та встановлюють усі обставини інциденту

20 листопада близько 20:10 у Харкові стався збройний напад біля Меморіалу Слави. Невідомий чоловік здійснив постріл у 29-річного місцевого жителя та втік з місця події. Пораненого з вогнепальним пораненням доправили до лікарні. Про це повідомляє поліція Харківщини, передає «Главком».

Для пошуку та затримання стрільця в місті введено спеціальну поліцейську операцію «Сирена». На місці події працює слідчо-оперативна група: правоохоронці оглядають територію, збирають речові докази та встановлюють усі обставини інциденту.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 ККУ – замах на умисне вбивство.

До слова, у Могилів-Подільському Вінницької області школяр отримав травму ока внаслідок пострілу з пневматичного пістолета. Поліція розслідує обставини поранення підлітка. 

Нагадаємо, у Подільському районі столиці чоловік влаштував стрілянину біля під’їзду житлового будинку та поранив двох перехожих.

