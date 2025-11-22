Головна Світ Соціум
У Нігерії з християнської школи бойовики викрали понад 200 дітей

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Лише кілька днів тому в сусідньому штаті Кеббі викрали 25 школярок

У штаті Нігер озброєні нападники штурмували середню школу‑інтернат St. Mary’s School (штат Нігерія) та викрали 215 учнів і 12 вчителів. Про це повідомила Християнська асоціація Нігерії (CAN), пише «Главком».

Влада штату підтвердила факт викрадення, однак номінальна кількість заручників офіційно ще не встановлена, оскільки пошуки тривають. Місцеві мешканці зібралися на території школи після нападу й описують ситуацію як хаос: деякі учні втекли, інші залишаються в лісі з викрадачами. 

Напад трапився попри попередження про підвищену загрозу в регіоні: уряд штату критично зауважив, що школа продовжила навчання після указу тимчасового закриття інтернатів. 

Уряд направив до району поліцію, війська та спецпідрозділи. Викрадачі ще не взяли на себе відповідальність за атаку, але експерти вважають, що злочинні угруповання, зокрема колишні скотарі‑озброєні банди, використовують такі операції для вимагання викупу й терору місцевих громад.

Президент Нігерії  Бола Ахмед Тінубу скасував запланований візит на саміт G20 та пообіцяв «використати всі важелі держави», щоб повернути дітей і покарати винних жорстоких викрадень в Африці. 

Нагадаємо, на півночі Нігерії озброєні люди викрали щонайменше 20 студентів медичного та стоматологічного факультетів, які прямували на конференцію.

