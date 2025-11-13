Львів обійшов Київ за вартістю квадратного метра. Які ціни в західних областях

У 2025 році у Львові ціни на оренду житла зросли на 3%

За останній рік вартість житла в Києві майже не зросла

Львів випередив Київ за цінами на житло. Він є лідером серед усіх інших міст за показником найдорожчих квадратних метрів. Про це розповіла Олена Унаньян, керівниця відділу зв’язків із забудовниками компанії ЛУН під час брифінгу для Медіацентру, передає «Главком» .

Крім Львова, ціни зросли й в інших містах. «Топ 5 міст за ростом цін за метр квадратний на первинному ринку за останній рік – це, на пʼятому місці Луцьк, де ціна виросла на 8% за метр квадратний. На четвертому – Івано-Франківськ, це ціна піднялась на 9%. Третє місце Одеса – приріст ціни склав 13%, Хмельницький – 13% та Тернопіль – 15%», – розповіла Олена Унаньян.

Повідомляється, що з початку повномасштабного вторгнення ціни на один квадратний метр зросли саме в містах західних областей:

Івано-Франківськ – на 75%.

Львів – на 41%,

Чернігів – на 40%.

Хмельницький – на 38%.

Однак Львів наразі утримує свої позиції та залишається містом, що має найбільшу ціну квадратного метра одночасно на первинному та вторинному ринку. Проте в Києві за останній рік ціни на житло майже не змінилися. Наприклад, однокімнатна квартира у Львові коштує від $67 тис., водночас у Києві від $65 тис. Ужгород також вважають одним із найдорожчих міст за вартістю нерухомості, адже квартири тут коштують від $63 тис. У 2025 році ціни зросли також на оренду житла, зокрема у Києві та Львові лише на 3%.

Крім цього, в Україні найбільше зросли ціни на нерухомість у Тернополі. За даними платформи для пошуку нерухомості ЛУН, вартість квартир від власників зросла на 11–15 %, а новобудови на 8 % у валюті.

Зазвичай Тернопіль вважають одним із найдешевших міст на заході України. Але цього року ціни на нерухомість у місті значно зросли. Тепер, щоб мати змогу придбати в Тернополі хоча б однокімнатну квартиру, українцям доведеться відкладати близько шести років всю свою зарплату.