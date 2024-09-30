Суд втретє не зміг обрати Остапу Стахіву запобіжний захід

Остап Стахів подав клопотання про відвід судді

Галицький районний суд Львова втретє не зміг обрати запобіжний захід для псевдоактивіста та блогера Остапа Стахіва через клопотання про відвід судді. Стахіва підозрюють у шахрайстві та поширенні інформації про розташування підрозділів Збройних сил України. Про це повідомляє «Суспільне».

Остап Стахів подав клопотання про відвід судді. Суд оголосив про перерву. «Оскільки в нас підозрюваний подав заяву про відвід судді, тоді роз'яснюю всім учасникам, що продовжувати ми розгляд не можемо. На цьому в сьогоднішньому судовому засіданні оголошується перерва», – заявив суддя.

Нагадаємо, Нацполіція спільно з СБУ 25 вересня прийшли з обшуками до львівського псевдоактивіста Остапа Стахіва, який видавав фіктивні посвідчення журналіста.

Згодом стало відомо, що правоохоронці повідомили про підозру львівському блогеру за «злив» локацій Збройних сил України та шахрайство.

Як повідомлялося, псевдоактивіст та блогер Остап Стахів проігнорував виклик до суду Львова. За словами прокурора, Стахіва двічі викликали до суду – 25 вересня та 27 вересня, куди він обидва рази не з’явився та не повідомив про причини своєї відсутності.

Як зазначив суддя, Стахів не з’явився до суду, бо його викликали на слідчі дії у іншому кримінальному провадженні. Тоді прокурор заявив клопотання щодо приводу Стахіва, але суд не задовольнив його, аргументуючи це тим, що неявка була з поважної причини. Потім Стахів надіслав до суду клопотання про відвід слідчого, але отримав відмову.

До слова, у 2021 році співробітники Служби безпеки України вручили Остапу Стахіву підозру за статтею про повалення конституційного ладу. У тому ж році суд арештував лідера антивакцинаторів із заставою у мільйон гривень. Згодом, він вийшов із СІЗО під заставу в мільйон гривень