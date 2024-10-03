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Групове зґвалтування 14-річної на Закарпатті: судовий процес наближається до фіналу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Групове зґвалтування 14-річної на Закарпатті: судовий процес наближається до фіналу
Справу про групове зґвалтування 14-річної повторно розглядає райсуд Закарпатської області
фото з відкритих джерел

Як зазначили адвокати, сьогодні, 3 жовтня, мають завершитися всі допити у справі про зґвалтування дівчини 

Справа про зґвалтування 14-річної дівчинки трьома неповнолітніми хлопцями з села Верхні Ворота рухається до завершення. Сьогодні мають завершитися всі допити, зокрема допит третього обвинуваченого. Про це повідомляє юридична компанія «Міллер».

Як зазначили адвокати, на початку вересня відбулось кілька судових засідань, під час яких допитали свідків обвинувачення, а також частково – свідків захисту. Один із трьох обвинувачених на тому етапі виявив бажання дати показання.

«Учора, 02.10.2024, продовжився судовий розгляд, під час якого допитували свідків та ще одного обвинуваченого. Сьогодні мають завершитися всі допити, зокрема допит третього обвинуваченого», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, справу повторно розглядає райсуд Закарпатської області. Всі ухвали по цій справі закрито від публічного доступу. Причиною цьому є закритий розгляд справи.

Зауважимо, злочин стався ще 24 серпня 2021 року. Тоді троє неповнолітніх хлопців з села Верхні Ворота у підвальному приміщенні зґвалтували 14-річну дівчинку. Учні 10 класу ввечері прийшли до будинку потерпілої. Не підозрюючи нічого лихого, дівчина вийшла до хлопців, адже до цього була з ними у дружніх взаєминах. У підвальне приміщення, куди її заманили обвинувачені, прийшла добровільно, не знаючи, що вони планують робити.

Коли компанія спустилася у підвал, один із хлопців ударив дівчину в живіт. У цей момент інший співучасник злочину нахилив потерпілу таким чином, що стиснув між своїми ногами її голову. Третій зловмисник, всупереч волі дівчини, зняв з неї одяг та спідню білизну. 

Весь процес сексуального насилля один з обвинувачених фільмував на мобільний телефон. Через декілька днів це відео побачили інші школярі села Верхні Ворота Закарпатської області. Коли справа викликала загальноукраїнський резонанс, за неї взялися адвокати, які висловили готовність представляти інтереси дівчинки в суді й подали апеляційну скаргу на вирок суду. 

Нагадаємо, 16 березня цього року Воловецький районний суд Закарпатської області ухвалив вирок у кримінальному провадженні щодо трьох неповнолітніх осіб за фактом вчинення сексуального насильства стосовно неповнолітньої. Їм призначено покарання – п'ять років позбавлення волі та звільнено від відбування покарання з іспитовим строком на два роки й покладено певні обовʼязки. Також суд частково задовольнив цивільний позов потерпілої на суму 450 тис. грн і стягнув на її користь 180 тис. грн. 

Троє неповнолітніх із Закарпаття, які зґвалтували школярку, отримали умовний термін покарання. У суді прокурор заявив про існування ризиків переховування обвинувачених від слідства, оскільки наразі справа перебуває на розгляді апеляційного суду.

Раніше адвокати, які представляють інтереси 14-річної постраждалої дівчини внаслідок групового зґвалтування на Закарпатті, виявили спроби затягнення судового процесу.

До слова, суддя, яка відпустила на волю насильників школярки, повернулася на роботу.

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Теги: зґвалтування суд допит

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