Суд зобов'язав ДБР порушити справу проти екскомандувача Об'єднаних сил ЗСУ

ДБР має почати розслідування щодо Юрія Содоля

Сьогодні, 30 вересня, Київський апеляційний суд зобов'язав Державне бюро розслідувань порушити справу проти колишнього командувача Об'єднаних сил ЗСУ Юрія Содоля. Про це повідомляє начальник штабу бригади «Азов» Національної гвардії України Богдан Кротевич.

«Сьогодні Київський апеляційний суд скасував ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва Мєлєшак О. В. від 19 серпня 2024 року у справі №761/24500/24 провадження №1-кс/761/15750/24 та постановив нову Ухвалу», – сказав Кротевич.

Зазначається, що суд зобов'язав ДБР внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості щодо недбалого ставлення до військової служби, що спричинило тяжкі наслідки.

«Це великий крок вперед, але ще не перемога», – прокоментував рішення суду начальник штабу бригади «Азов».

Нагадаємо, що у червні начальник штабу полку «Азов» Богдан «Тавр» Кротевич ініціював розслідування щодо Юрія Содоля. Кротевич звернувся до ДБР.

Що відомо про Юрія Содоля

Юрій Содоль у 2007 році був призначений командиром 25-ї окремої повітряно-десантної бригади. З 2014 року є учасником російсько-української війни. У 2015 році Содоля призначили першим заступником командувача Десантно-штурмових військ, а з березня 2018 року він обіймав посаду командувача Морської піхоти ВМС.

У лютому 2022 року його було нагороджено званням Героя України за активну участь у боях під Волновахою Донецької області. Він організував успішний контрнаступ та вивів людей з-під атаки. Брав також участь в обороні Маріуполя.

У 2023 році Содоль очолював оперативно-тактичне угруповання у Донецьку на Вугледарському напрямку.

До слова, наприкінці травня ДБР офіційно оголосило про початок досудового розслідування за фактом прориву військами Російської Федерації державного кордону в Харківській області.

Правоохоронці опублікували відповідне повідомлення після того, як «Главком» з посиланням на дані судового реєстру дізнався, що Територіальне управління Державного бюро розслідувань у Полтаві вилучає низку таємних військових документів у рамках кримінального провадження, відкритого за фактами прориву окупантами державного кордону у Харківській області.

Згодом наприкінці червня Державне бюро розслідувань заявило, що перевірить дії колишнього командувача Об'єднаних сил ЗСУ генерала Юрія Содоля в межах справи про прорив російських військ у Харківській області.