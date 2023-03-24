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Суд заочно арештував колишнього нардепа-втікача Кузьміна

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Суд заочно арештував колишнього нардепа-втікача Кузьміна
фото з відкритих джерел

З березня 2021 по березень 2022 років екснародеп озвучував у своїх виступах інформацію, яка мала пропагандистський характер

Суд обрав запобіжний захід –  тримання під вартою, колишньому народному депутату України від забороненої політичної партії «Опозиційна платформа – За життя» Ренату Кузьміну. Екснардепа підозрюють у державній зраді, суд ухвалив відповідне рішення на підставі зібраних доказів. Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.

Встановлено, що колишній народний обранець напередодні та після повномасштабного вторгнення РФ в Україну розміщував у соціальній мережі та мобільному додатку пропагандистські матеріали на шкоду країні.

З березня 2021 по березень 2022 років колишній народний депутат озвучував у своїх виступах, повідомленнях у соціальних мережах, на власному сайті та Телеграм-каналі інформацію, яка мала пропагандистський характер.

Таким чином він формував у суспільстві антиукраїнський настрій та інформаційно впливав на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України, надаючи представникам РФ допомогу в проведенні підривної діяльності проти України.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що усі представники ОПЗЖ повинні піти з Верховної Ради, оскільки саме вони привели в Україну війну, лобіювали інтереси Росії, а серед колаборантів в різних регіонах найбільше представників саме цієї політичної сили. 

Також повідомлялося, що суд виніс рішення у справі свідка Єгови.

Читайте також: ОПЗЖ – на вихід. Десять способів очистити Верховну Раду
Теги: прокурор Опозиційна платформа — За життя партії депутат суд Олексій Данілов

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