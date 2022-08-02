Суд поновив на посаді начальника Запорізького військового госпіталю

Писанко просив суд поновити його на посаді та стягнути з Командування Медичних Сил ЗСУ моральну шкоду

Сьогодні Запорізький окружний адміністративний суд виніс рішення по позову колишнього начальника Запорізького військового госпіталю Віктора Писанки до Командування Медичних Сил ЗСУ. Про це повідомляє «Суспільне».

Зауважимо, що у позові підполковник медичної служби просив суд визнати протиправним та скасувати наказ тимчасово виконуючого обов'язки командира військової частини про своє звільнення.

Також Віктор Писанко просив суд поновити його на посаді начальника госпіталю та стягнути з Командування Медичних Сил ЗСУ моральну шкоду у розмірі 10000 грн.

За результатами засідання, суд ухвалив вирок – частково задовольнити позов та негайно поновити Віктора Писанка на посаді, але без задоволення матеріального відшкодування.

Одразу після засідання колеги Віктора Писанка зателефонували йому, аби повідомити про рішення суду.

«Треба дочекатися офіційного документа. Але я задоволений. Вперше за багато днів я розумію, що правосуддя працює», – сказав Писанко.

Представник відповідача в суді від Командування Медичних сил Збройних сил України повідомив про наміри подавати апеляцію.

Нагадаємо, 1 травня керівнику установи, підполковнику медичної служби ЗСУ Віктору Писанку надійшла телеграма, у якій повідомлялось про вихід наказу керівництва Медичних сил Збройних сил України про звільнення з посади.

Військове керівництво інкримінувало Віктору Писанці не розвал роботи ввіреної йому установи, а появу різного роду інформацій на сторінці госпіталю у Фейсбуці, а також допуск іноземних журналістів на територію військової частини.