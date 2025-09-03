Головна Країна Кримінал
Справа Фаріон: батько підозрюваного поклав провину за смерть мовознавиці на її доньку

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Справа Фаріон: батько підозрюваного поклав провину за смерть мовознавиці на її доньку
Донька Ірини Фаріон Софія Особа та прокурори Дмитро Петльований та Олена Данилів
фото: «Суспільне Львів»

Наступне засідання  у справі Фаріон відбудеться 18 вересня

Батько підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон В'ячеслава Зінченка, військовослужбовець Федір Зінченко звинуватив Софію Особу у вбивстві своєї матері. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Говорить великий Львів».

Зазначається, що донька Фаріон такі закиди назвала «недолугими і жахливими».

Зокрема, Зінченко спитав доньку мовознавиці, чи вважає вона його винним у смерті Фаріон і за що було вбито її матір. Одразу після цього адвокат підозрюваного пішов перешіптуватися із ним.

Наступне засідання  у справі Фаріон планують провести 18 вересня об 14:00, на ньому оберуть запобіжний захід для Зінченка, а згодом має відбутися допит свідків.

Зокрема, В’ячеслав Зінченко, якого звинувачують у вбивстві мовознавиці та громадської діячки Ірини Фаріон, не зміг стримати посмішки, коли зайшла мова про вбивство нардепа Андрія Парубія.

Нагадаємо, прокурори Львівської обласної прокуратури завершили досудове розслідування та передали до суду обвинувальний акт щодо 18-річного В’ячеслава Зінченка, якого підозрюють у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон. 18-річному В’ячеславу Зінченку загрожує довічне ув'язнення.

До слова, В’ячеслав Зінченко, якого звинувачують у вбивстві мовознавиці та громадської діячки Ірини Фаріон, шукав інформацію про наступних потенційних жертв. Серед них – пʼятий президент України, народний депутат Петро Порошенко.

Також адвокатка потерпілої сторони у справі вбивства мовознавиці Ірини Фаріон – Наталія Романик – розкрила нові деталі про обвинуваченого у вбивстві Ірини Фаріон – В’ячеслава Зінченка.

Як відомо, ввечері 19 липня 2024 року колишня депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон померла у лікарні після замаху. У неї стріляв невідомий, замах відбувся на вул. Масарика у Львові. Саме там жителі нібито помічали протягом тижня молодого хлопця.  

