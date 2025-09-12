Головна Гроші Особисті фінанси
В Україні рік у рік зменшується кількість судових наказів на стягнення аліментів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
В Україні рік у рік зменшується кількість судових наказів на стягнення аліментів
Цьогоріч найчастіше суди стягують аліменти за наказами на Дніпропетровщині, Одещині та Харківщині
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

З 2021 по 2024 роки кількість судових наказів про стягнення аліментів в Україні зменшилася на чверть

12 714 наказів було винесено українськими судами за 8 місяців 2025 року. Це на 6% менше, ніж за той самий період торік, та на 28% менше, ніж у 2021-му. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Опендатабот».

Кількість судових наказів про стягнення аліментів в Україні поступово скорочується. 99 909 таких рішень було винесено судами з 2021 року по серпень 2025-го. Найбільше таких рішень було зафіксовано у 2021 році – 27 251 наказ. Проте вже у 2024-му їх поменшало на чверть – до 20 504.

фото: «Опендатабот»

Цьогоріч найчастіше суди стягують аліменти за наказами у Дніпропетровській області: там винесли 1 654 рішення – 13% від загальної кількості по країні. Наслідують Одещина із 948 наказами (8%), Харківщина – 837 (7%), Київщина – 810 (6%), та Львівщина – 772 (6%). Сукупно на ці п’ять регіонів припадає майже 40% усіх судових наказів в Україні цьогоріч.

Мова про кількість ухвалених наказів, а не про виконанні та фактично сплачені кошти – тобто лише ті випадки, коли суд уже виніс документ, з яким можна йти до виконавчої служби. Понад 187 тис. боргів по аліментах наразі налічується у Єдиному реєстрі боржників.

фото: «Опендатабот»

Нагадаємо, станом на середину липня 2025 року в Україні зафіксовано 187 116 проваджень щодо несплати аліментів. Це на 14% більше, ніж було до початку повномасштабного вторгнення. Від початку великої війни Єдиний реєстр боржників поповнився на 23 246 таких справ.

До слова, у 2024 році українці почали відповідальніше ставитися до сплати аліментів через загрозу втратити відстрочку від мобілізації.

аліменти суд

