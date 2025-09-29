Головна Світ Соціум
У Китаї ексміністра сільського господарства засудили до смертної кари
У період з 2007 по 2024 рік, перебуваючи на різних посадах, ексміністр сільського господарства та сільських справ Китаю Тан Женцзян отримував хабарі у вигляді готівки та майна

Колишнього міністра сільського господарства та сільських справ Китаю Тан Женцзяня засудили до смертної кари з відстрочкою виконання вироку за хабарництво. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

За даними державного агентства «Сіньхуа», у період з 2007 по 2024 рік, перебуваючи на різних посадах, чиновник отримував хабарі у вигляді готівки та майна. Загальна сума незаконної вигоди склала понад 268 млн юанів (близько $37,6 млн).

Справу розглядав Чанчунський проміжний народний суд у провінції Цзілінь. Виконання вироку відклали на два роки, врахувавши зізнання ексміністра у скоєному.

Нагадаємо, суд у китайській провінції Шаньдун засудив колишнього голову Bank of China, який є одним з найбільших банків Китаю, до страти за хабарництво та незаконне надання кредитів.

Засуджений Лю Лянге очолив Bank of China 2019 року, а до цього працював у Народному банку Китаю та Експортно-імпортному банку Китаю. У 2021 році був звільнений з посади за звинуваченням у незаконній діяльності та одержанні хабарів.

В обвинувальному вироку сказано, що Лю Лянге скористався своїм становищем, щоб добитися просування по службі багатьох людей, і що сума отриманих хабарів була «особливо величезною» і склала понад 121 млн юанів ($17 млн). Також виявилося, що чоловік порушив закони, схваливши кредити на суму понад 3,32 млрд юанів, що призвело до збитків у розмірі понад 190 млн юанів.

Як відомо, у Саудівській Аравії за неповний 2024 рік було страчено рекордну кількість іноземців – трохи більше як 100.

До слова, режим верховного лідера Північної Кореї Кім Чен Ина розширив список злочинів, які вимагають смертної кари, з 11 до 16 шляхом перегляду кримінального законодавства.

