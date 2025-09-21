Солдат через суд зобов’язав військову частину звільнити його зі служби

Суд став на сторону солдата та зобов'язав військову частину звільнити його зі служби

Підставою для звільнення стала потреба догляду за батьком

Івано-франківський окружний адміністративний суд задовольнив позов солдата та зобов’язав військову частину звільнити його зі служби. Підставою для звільнення є потреба догляду за батьком із другою групою інвалідності. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Zaxid.net.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі, мобілізований мешканець Прикарпаття звернувся до суду, щоб визнати протиправною відмову військової частини звільнити його зі служби за сімейними обставинами та зобов’язати прийняти відповідне рішення. Батько позивача має другу групу інвалідності та потребує догляду, у батька немає інших дітей, а його рідні брат та сестра є непрацездатними та проживають у іншій області. У матері позивача також є друга група інвалідності через психічне захворювання.

У відмові в наданні відстрочки представник військової частини зазначив, що у батька позивача є рідний брат та сестра, які можуть за ним доглядати. Правом подати відзив на позовну заяву відповідач не скористався.

Цю справу розглянув суддя Іван Скільський, який дослідив усі матеріали та аргументи сторін. Суддя встановив, що 72-річний батько позивача із 2006 року має другу групу інвалідності довічно та потребує догляду. Згідно з актом обстеження сімейного стану встановлено, що спільно проживають батько, мати, позивач та його брат, який теж є військовим. Суддя наголосив, що саме вони є членами сім’ї. Щодо сестри та брата 72-річного батька позивача, то вони проживають окремо, є пенсіонерами та не можуть доглядати на своїм братом.

Суддя повністю задовольнив позов солдата, визнав протиправним рішення військової частини та зобов’язав командування звільнити позивача з військової служби на підставі поданого ним рапорту та долучених документів.

Раніше Шевченківський районний суд міста Дніпра визнав військовослужбовця винним у відмові виконати наказ начальника в умовах воєнного стану.

Раніше громадянин Ігор М. отримав п'ять років позбавлення волі за те, що пішов у СЗЧ (самовільне залишення частини). Однак, обвинуваченого було засуджено за дезертирство. Про це йдеться у матеріалі «Главкома»: «Дезертир чи «пішов у СЗЧ»? Суди знайшли універсальне покарання для тих, хто утік з війни».

Також на Львівщині Яворівський районний суд засудив військового до п'яти років позбавлення волі за те, що він три рази самовільно залишав свою військову частину.