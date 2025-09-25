Головна Світ Політика
Стубб заявив, що військова складова гарантій безпеки для України майже завершена

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Стубб наголосив, що ключову відповідальність за власну оборону буде нести сама Україна
фото з відкритих джерел

П резидент Фінляндії Александр Стубб повідомив, що гарантії безпеки будуть впроваджені після закінчення війни

Військова частина гарантій безпеки для України вже майже сформована, і тепер партнери перейдуть до роботи над політичною складовою. Про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб в інтерв'ю Bloomberg, інформує «Главком».

За словами Стубба, робота над гарантіями триває вже кілька тижнів, відколи президент США Дональд Трамп зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці. Президент Фінляндії зазначив, що основна структура вже готова.

Він пояснив, що ключову відповідальність за власну оборону несе сама Україна, яка «має найбільшу, найбоєздатнішу, найдосвідченішу та найсучаснішу армію у світі на даний момент». Далі йде підтримка з боку Європи, а потім – від Сполучених Штатів. Стубб також додав, що гарантії безпеки будуть впроваджені після закінчення війни.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп стає дедалі нетерплячішим щодо Росії, оскільки вважає, що війна проти України завдає шкоди самій Росії. Про це повідомив віцепрезидент США Джей Ді Венс, інформує «Главком».

За словами Венса, позиція Трампа щодо повномасштабного вторгнення не змінилася. Однак він дав росіянам чітко зрозуміти, які наслідки чекають на їхню країну, якщо вони відмовляться від мирних переговорів. Венс підкреслив, що Трамп аналізує ситуацію, бачить цифри і впевнений, що війна шкодить Росії.

Як відомо, державний секретар США Марко Рубіо під час зустрічі з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим закликав росіян припинити вбивства. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державний департамент США.

Рубіо повторив заклик президента США Дональда Трампа припинити вбивства та необхідність того, щоб Москва вжила суттєвих кроків для досягнення довгострокового врегулювання російсько-української війни.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров зустрівся із держсекретарем США Рубіо на полях Генасамблеї ООН. Переговори розпочалися без вступних слів для преси та продовжились у закритому форматі.

Раніше речник Кремля Дмитро Пєсков назвав «помилковим» твердження Дональда Трампа про те, що Україна здатна повернути всі свої території. Він заявив, що нібито «ситуація навколо України зараз відрізняється від весни 2022 року, позиції у Києва стали набагато гіршими». За його словами, Лавров має зустрітися з Марко Рубіо для того, аби довести до американської сторони позицію Росії щодо ситуації в Україні.

До слова, президент США Дональд Трамп переконаний, що Україна здатна відновити свою повну територіальну цілісність за підтримки Європейського Союзу, а потім, можливо, «піти ще далі». Своїми думками він поділився в соціальній мережі Truth Social.

