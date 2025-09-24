Головна Світ Соціум
У Сочі оголошено евакуацію на пляжах

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
У Сочі оголошено евакуацію на пляжах
фото: Global Look Press (ілюстративне)

Мер Сочі звернувся до росіян

У Сочі оголошено евакуацію людей з пляжів через атаки на інші міста Краснодарського краю. Про це повідомив мер міста Андрій Прошунін, передає «Главком».

«На цей час ситуація на території курорту штатна. У разі реальної загрози в усіх районах увімкнуться системи оповіщення. Просимо мешканців та гостей міста зберігати спокій», – написав мер.

Прошунін додав, що у Сочі зберігається загроза атаки безекіпажних катерів з боку акваторії Чорного моря

Нагадаємо, російське місто Новоросійськ, де розташована база Чорноморського флоту РФ, у середу, 24 вересня, зазнало атаки безпілотників. Місцева влада повідомляє про двох загиблих та трьох постраждалих, а також про пошкодження п'яти житлових будинків, зокрема багатоквартирних, і готелю.

Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв і мер самого Новоросійська Андрій Кравченко завили спершу про відбиття атаки безекіпажних катерів. Проте згодом у повітрі почали лунати вибухи. Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв назвав подію «жахливою атакою з боку київського режиму» та повідомив, що відбиття атаки досі триває. У мережі з'явилися перші відео з місця подій.

