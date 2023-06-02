Сумщина знову опинилася під ворожим вогнем: є жертви

Протягом дня росіяни здійснили 30 обстрілів прикордоння регіону

У п’ятницю 2 червня російські окупанти завдали удару по Сумській області. Унаслідок обстрілів є загиблий і постраждалий. Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зазначається, що протягом дня росіяни здійснили 30 обстрілів прикордоння Сумщини, внаслідок чого зафіксовано 181 вибух.

Зокрема, окупанти завдали ударів по Юнаківській громаді з мінометів – там зафіксовано шість вибухів.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Також із міномета росіяни обстріляли Хотинську громаду – пролунали 12 вибухів. Унаслідок цієї атаки один цивільний загинув, пошкоджено приватне домоволодіння і лінію електропередач.

Крім того, ворог бив по Білопільській громаді з мінометів – 11 вибухів, а також з АГС – 30 вибухів.

Водночас Краснопільська громада опинилася під артилерійським обстрілом (САУ) – 25 вибухів, мінометним – вісім вибухів, і АГС – 30 вибухів. Унаслідок обстрілу з АГС загорілася трава біля місцевого кладовища.

Миропільська громада зазнала мінометного обстрілу – зафіксовано три вибухи.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Також протягом дня РФ нещадно обстрілювала територію Великописарівської громади. Там зафіксовано три вибухи з мінометів, 16 – із САУ. Унаслідок одного з обстрілів (САУ) пошкоджені три будинки цивільної інфраструктури, три цивільні авто, скутер і металева огорожа, аптека, адміністративна будівля, два приватні домоволодіння і багатоповерховий житловий будинок. Крім цього, через обстріл один цивільний дістав поранення. Також росіяни били з реактивних систем залпового вогню – 14 вибухів. Унаслідок одного з обстрілів пошкоджено два приватні домоволодіння.

Зноб-Новгородську громаду окупанти обстріляли з міномета – 22 вибухи.

Середино-Будська громада зазнала мінометного обстрілу (чотири вибухи), унаслідок чого пожежею пошкоджено нежитлове приміщення та житловий будинок. Також зафіксовано артилерійський обстріл (САУ), унаслідок чого ушкоджено зерновий елеватор. Крім того, росіяни скинули на територію громади вибуховий пристрій типу ВОГ з безпілотника.

Нагадаємо, завершується 464-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Росія продовжує вести загарбницьку війну та застосовувати тактику терору щодо мирного населення України. Цієї доби, вночі, противник черговий раз завдав масованого ракетно-авіаційного удару по території України, зокрема по Києву. Застосував ударні БпЛА та крилаті ракети, проте всі вони були знищені в небі. Загалом протягом доби ворог завдав 62 авіаційні та 15 ракетних ударів, здійснив майже 20 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.