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У Києві чути вибухи, працює ППО

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У Києві чути вибухи, працює ППО
Окупанти тероризують Київщину безпілотниками
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

У столиці та області триває повітряна тривога, перебувайте в укриттях

У ніч на 30 травня, приблизно 0 2:20 у Києві пролунали вибухи. Про це повідомляє «Главком».

За повідомленням Київської міської військової адміністрації, у столиці працюють сили протиповітряної оборони.

Також про роботу ППО в області заявила Київська обласна військова адміністрація.

«Київська область! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працює ППО. Дотримуйтеся інформаційної гігієни – не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників», – закликало відомство.

Зазначимо, що на Київщині триває повітряна тривога. Перебувайте в укриттях та дотримуйтесь інформаційної тиші.

До слова, завершилася 460-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом доби Росія завдала двох масованих ракетно-авіаційних ударів по території нашої країни. Минулої ночі противник застосував крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555 та іранські ударні БпЛА Shahed-136/131.

Теги: вибух Київ тривога

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