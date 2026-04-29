«Росіянам це не сподобається». Набіулліна вказала на єдине джерело фінансування економіки РФ

«Росіянам це не сподобається». Набіулліна вказала на єдине джерело фінансування економіки РФ
Глава Центробанку Ельвіра Набіулліна
фото з відкритих джерел

Очільниця Центробанку Росії назвала заощадження громадян єдиним джерелом виживання економіки

Голова Центробанку Росії Ельвіра Набіулліна заявила, що російська економіка втратила доступ до західного капіталу, який раніше використовувався для кредитування експортерів. Тепер єдиним джерелом фінансування залишаються внутрішні заощадження громадян, що призводить до високої інфляції та відсоткових ставок. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Moscow Times.

Ельвіра Набіулліна розповіла, що насправді відбувається з економікою агресора після років ізоляції. За її словами, до 2022 року російський бізнес розвивався за рахунок дешевих грошей іноземців.

«До 2022 року нашим позичальникам, нашим компаніям були доступні, назвемо так, заощадження громадян Європи, США. Саме ‌заощадження. Так як інфляція у цих країнах була низька, ставки відсоткові низькі, наші компанії могли брати ці заощадження за досить низькі ставки», – сказала Набіулліна.

Голова Центробанку Росії додала, що експортний сектор РФ роками кредитувався у американців та європейців, щоб виробляти товари, які потім їм же і продавав. Ця схема забезпечувала стабільне зростання, яке тепер неможливе.

Зараз доступ до світового капіталу повністю перекритий, і альтернатив у Кремля не залишилося.

«Зараз світові заощадження нам недоступні. Єдине джерело фінансування, практично єдине, – це російські заощадження», – наголосила Набіулліна.

Проте фінансування за рахунок внутрішніх ресурсів має критичну проблему – воно занадто дороге. Набіулліна визнала, що на відміну від західних капіталів, російські гроші супроводжуються:

  • Рекордно високою інфляцією;
  • Надвисокими відсотковими ставками.

«Главком» писав, що економіка Росії охоплена системною кризою: рецесія поглиблюється під тиском зростання податків, санкцій, логістичних та кадрових витрат. Лише в першому кварталі 2026 року 6% підприємств припинили діяльність, а митні надходження впали до найнижчого рівня з початку повномасштабної агресії проти України. 

Нагадаємо, раніше Служба зовнішньої розвідки зафіксувала, що промисловість Росії вперше за час повномасштабної війни пішла в мінус: замість очікуваного зростання прогнозується падіння ВВП на 0,6% за підсумками першого кварталу 2026 року.

«Росіянам це не сподобається». Набіулліна вказала на єдине джерело фінансування економіки РФ
«Росіянам це не сподобається». Набіулліна вказала на єдине джерело фінансування економіки РФ
