Берлінська попередила про новий етап дронового терору РФ: що готує ворог

Росія використовуватиме безпілотники для тиску на тилові міста, однак Україна ще має час підготувати ефективну протидію

Керівниця Центру підтримки аеророзвідки та технологічного проєкту Victory Drones Марія Берлінська заявила, що дроновий терор Російської Федерації з часом лише буде наростати. За її словами, ворог намагатиметься перетворити на фронт глибокотилові українські міста, які розташовані за сотні кілометрів від кордону і від лінії бойового зіткнення. Таку заяву Берлінська зробила в інтерв'ю для tsn.ua, пише «Главком».

«Я не хочу зараз нікого лякати і створювати якісь панічні настрої, що ось вже там у травні 2026-го будуть полювати за киянами російські дрони – це не правда. А правда полягає у тому, що ворог дійсно буде намагатися все більше вибити нас дроновим терором, бо це дешевий, масштабований і ефективний спосіб. Але в нас ще є час підготуватися», – каже вона.

Берлінська зазначила, що Росія робитиме спроби перерізати логістику між різними українськими містами.

«Росіяни будуть пробувати перерізати не тільки логістику до Херсону чи до Сум, а й також між умовним Тернополем і Хмельницьким чи Житомиром і Вінницею. Вони будуть намагатися це робити постійно. Для того, щоб не возили паливо чи продукти, можуть мінувати з повітря автошляхи, полювати за бензовозами, за пасажирськими поїздами. Вони вже все це роблять і будуть тільки нарощувати ці потуги», – зазначила Берлінська.

Керівниця Victory Drones наголосила, що протидіяти цьому можна, але якщо вчасно створювати відповідні засоби для протидії.

«Якщо почати створювати протидію заздалегідь, прямо зараз, то звичайно можна комплексом заходів і засобів вберегти від цих дронових загроз наші міста. Комплекс вчасно вжитих управлінських рішень, вибудована система, можуть зробити так, що всі ці спроби будуть множитися на нуль. Для цього все це треба завчасно почати робити», – підсумувала вона.

До слова, у Харкові 25 лютого цього року вперше зафіксували застосування російського FPV-дрона на оптоволокні.

Нагадаємо, російські окупаційні війська змінили тактику застосування своїх відомих дронів-камікадзе «Ланцет». Тепер ці безпілотники підлітають до цілей у режимі повного радіомовчання, що ускладнює їхнє своєчасне виявлення.