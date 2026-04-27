Глава МЗС Ірану прибув до РФ: мета візиту

За словами Арагчі, поїздка до Росії необхідна для «продовження тісних консультацій між Тегераном і Москвою»

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі 27 квітня прибув до Петербурга. Про це повідомляють іранські агентства Mehr та Irna, передає «Главком».

Під час свого візиту до Росії глава МЗС Ірану зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним, а також главою російського міністерства закордонних справ Сергієм Лавровим. За словами Арагчі, поїздка до Росії необхідна для «продовження тісних консультацій між Тегераном і Москвою з регіональних та міжнародних питань», а також для зміцнення відносин між країнами.

До цього міністр закордонних справ Ірану відвідав столицю Оману, де провів переговори з урядовцями щодо ситуації в Ормузькій протоці.

Нагадаємо, перший раунд переговорів між США та Іраном завершився 12 квітня без відчутних результатів. Сторони не змогли досягти домовленостей через розбіжності щодо ядерної програми Тегерана. Зокрема, Іран не надав гарантій відмови від створення ядерної зброї.

Як повідомлялося, після зриву планів щодо проведення прямих мирних переговорів Вашингтон і Тегеран увійшли у фазу небезпечної невизначеності. Обидві сторони намагаються випробувати одна одну на витривалість, сподіваючись, що опонент першим поступиться під тиском економічних та військових ризиків.

До слова, Іран висунув США нову пропозицію щодо відкриття Ормузької протоки та припинення війни, при цьому переговори з ядерних питань було відкладено на пізніший термін.