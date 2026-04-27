Глава МЗС Ірану прибув до РФ: мета візиту

Наталія Порощук
glavcom.ua
Арагчі матиме переговори з Путіним
фото: скриншот з відео

За словами Арагчі, поїздка до Росії необхідна для «продовження тісних консультацій між Тегераном і Москвою»

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі 27 квітня прибув до Петербурга. Про це повідомляють іранські агентства Mehr та Irna, передає «Главком».

Під час свого візиту до Росії глава МЗС Ірану зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним, а також главою російського міністерства закордонних справ Сергієм Лавровим. За словами Арагчі, поїздка до Росії необхідна для «продовження тісних консультацій між Тегераном і Москвою з регіональних та міжнародних питань», а також для зміцнення відносин між країнами.

До цього міністр закордонних справ Ірану відвідав столицю Оману, де провів переговори з урядовцями щодо ситуації в Ормузькій протоці.

Нагадаємо, перший раунд переговорів між США та Іраном завершився 12 квітня без відчутних результатів. Сторони не змогли досягти домовленостей через розбіжності щодо ядерної програми Тегерана. Зокрема, Іран не надав гарантій відмови від створення ядерної зброї.

Як повідомлялося, після зриву планів щодо проведення прямих мирних переговорів Вашингтон і Тегеран увійшли у фазу небезпечної невизначеності. Обидві сторони намагаються випробувати одна одну на витривалість, сподіваючись, що опонент першим поступиться під тиском економічних та військових ризиків.

До слова, Іран висунув США нову пропозицію щодо відкриття Ормузької протоки та припинення війни, при цьому переговори з ядерних питань було відкладено на пізніший термін.

Читайте також

Боротьба за плацдарм ЗСУ на Осколі, на схід від Куп'янська, триває
Наступ Росії сповільнився: що відбувається на ключових напрямках фронту
18 квiтня, 12:02
Президент США зазначив, що за свою політичну кар'єру він вже нібито допоміг врегулювати вісім воєн і вважав, що війна в Україні стане дев’ятою у цьому списку
Трамп назвав головну перешкоду для миру: війна в Україні могла бути «найлегшою», але...
28 березня, 09:12
Атака на Україну, масштабний збій у Telegram у РФ: головне за ніч
Атака на Україну, масштабний збій у Telegram у РФ: головне за ніч
1 квiтня, 05:46
Російські нафтові компанії сплатили податків на 494,9 млрд рублів минулого місяця
Нафтогазові доходи РФ у березні впали майже вдвічі
3 квiтня, 20:41
Попова позбавили звання генерал-полковника
Справа про корупцію. Ексзаступник Шойгу отримав 19 років ув’язнення
10 квiтня, 20:10
Консервативна сила EKRE висловлює гасла на кшталт «національні інтереси – це основне»
Український дипломат оцінив потенціал проросійських сил в Естонії
14 квiтня, 15:37
Наслідки ворожої атаки на Київ 16 квітня 2026 року
Сибіга озвучив частоту масованих атак ворога, до яких треба бути готовими
17 квiтня, 15:00
Трамп провів засідання в Ситуаційній кімнаті через кризу в Ормузькій протоці
Трамп провів засідання в Ситуаційній кімнаті через кризу в Ормузькій протоці
19 квiтня, 00:56
Вчителі з РФ повелися на провокацію та виголосили змінену промову Гітлера
Російські вчителі зачитали промову Гітлера у школах (відео)
21 квiтня, 11:06

Європа більше не може розраховувати на США. Україна опинилася перед новим викликом
Європа більше не може розраховувати на США. Україна опинилася перед новим викликом
Фінляндія розкрила співвідношення втрат у війні РФ проти України
Фінляндія розкрила співвідношення втрат у війні РФ проти України
«Ми живемо в божевільному світі». Трамп прокоментував стрілянину в готелі під час замаху
«Ми живемо в божевільному світі». Трамп прокоментував стрілянину в готелі під час замаху
Іран надіслав США нову пропозицію щодо припинення війни – Axios
Іран надіслав США нову пропозицію щодо припинення війни – Axios
CNN: Китай став головним переможцем у війні США проти Ірану
CNN: Китай став головним переможцем у війні США проти Ірану

Новини

Салах імовірно провів останній матч у кар'єрі за «Ліверпуль»
Сьогодні, 11:25
Генштаб розкрив деталі підготовки українських військових у Польщі
Сьогодні, 08:46
В Україні сильний вітер: погода на 27 квітня 2026
Сьогодні, 06:00
В Україні дощі з грозами: погода на 26 квітня 2026
Вчора, 05:59
«Карпати» розгромили «Рух» у дербі Львова в Прем'єр-лізі
25 квiтня, 19:57
Яремчук дублем доклався до перемоги «Ліона» в чемпіонаті Франції
25 квiтня, 17:58

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
